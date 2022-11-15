Бродячая собака укусила ребенка: Мэрия заплатит 50 тысяч

Прокуратура Якутска по поступившему обращению провела проверку по факту нападения на малолетнего ребёнка безнадзорного животного, а также соблюдения органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение требований закона ОА «город Якутск» привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки на территории Строительного округа летом 2022 года пострадал ребёнок.

Действуя в защиту прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась с иском в суд к муниципалитету о взыскании морального вреда, причинённого нападением собаки.

Требования прокурора удовлетворены, с ответчика в пользу пострадавшего ребёнка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами по делу.