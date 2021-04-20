Британский штамм COVID-19 добрался до Якутии

Сегодня, 20 апреля, Айсен Николаев провёл суженное совещание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом сообщает его пресс-секретарь Афанасий Ноев. По словам Ноева, Айсен Николаев отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в республике остаётся напряженной.

Руководитель региона сообщил, что в республике подтверждены два случая заболевания британскими штаммами ковид. Оба случая – в семье из Якутска, побывавшей в Турции. В связи с тем, что британский штамм распространяется гораздо быстрее, в Якутске возникла серьёзная угроза. Более того, многие якутяне сегодня находятся на отдыхе за рубежом, в том числе в Турции. Поэтому не исключены дальнейшие случаи завоза коронавирусной инфекции на территорию республики.

Глава республики поручил организовать везде по месту жительства и на предприятиях контроль за приезжающими из зарубежных стран. Прибывшие обязаны сдать ПЦР-тест и разместить результаты на портале госуслуг.

Айсен Николаев дал указание оперативным штабам муниципальных образований республики усилить разъяснительную среди населения о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу и различных маёвок.

Глава Якутии поставил задачу по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидемиологической ситуации и устойчивого снижения заболеваемости в республике. Он дал указание по усилению соблюдения масочного режима, социального дистанциирования в общественных местах, транспорте, местах отдыха, по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований во всех организациях и предприятиях.

Глава региона отметил, что особое внимание нужно обратить на образовательные учреждения в части дезинфекции, температурного контроля, своевременного принятия карантинных мер в случае необходимости. Также Айсен Николаев потребовал ещё раз проверить и обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в социальных учреждениях постоянного пребывания.

Напомним, что записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно на портале госуслуг или, обратившись в поликлинику по месту жительства.

В ходе совещания заслушана информация премьер-министра Андрея Тарасенко о ситуации в промышленных предприятиях, а также доклады представителей Роспотребнадзора, МВД по Якутии, минздрава Якутии и мэра г. Якутска Евгения Григорьева.