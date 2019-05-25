Британская кругосветка застряла в Якутске

Английские пилоты Джеймс Кетчелл и Норман Серпулс, совершающие кругосветное путешествие на автожирах добрались до Якутии. 21 мая они приземлились в аэропорту Маган. Путешественники планировали вылететь сразу после дозаправки, однако погодные условия вынудили их задержаться в Якутии, сообщает ЯСИА.

«Сейчас гирокоптеры находятся в гараже спецтранспорта аэропорта «Маган» и ожидают улучшения метеоусловий. Путешественники знакомятся знакомятся с достопримечательностями Якутска«, — рассказали изданию в пресс-службе «Аэропортов Севера».

Кругосветку на автожирах путешественники начали в марте, на сегодня они преодолели более 10 000 км через Европу и Россию.Следующим пунктом назначения станет Оймякон, затем — через Мааданскую область на Аляску. Далее пилоты планируют пролететь через Канаду, США, Гренландию, и в июле вернуться домой в Англию.

По словам Нормана Серпулса, это его первое кругосветное путешествие и он уже начал писать книгу об этом захватывающем приключении.

Автожир — винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъемной силы свободно вращающийся в режиме авторотации несущий винт. Другие названия автожира — гироплан и гирокоптер.