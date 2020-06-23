Британка и Сэйбиэм объявили набор в ювелирный акселератор в Якутии

В июле стартует двухмесячный интенсив с преподавателями Британской высшей школы дизайна для ювелиров-предпринимателей с высоким потенциалом развития. Лучшим участникам будет предложено стать резидентами ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм», а лучшие проекты получат возможность выйти на экспорт под международным зонтичным брендом кластера или под своим ювелирным брендом.

Акселератор — это уже второй совместный образовательный проект в области ювелирного искусства от «Сэйбиэм» и Британской высшей школы дизайна, которая входит в Университет креативных индустрий Universal University (Москва). Первая Летняя школа ювелирного дизайна, организованная Британской высшей школой дизайна и «Сэйбиэм», прошла совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусств летом 2019 года. В ноябре 2019 года выпускница программы Жанна Доари вместе с креативным директором «Сэйбиэм» приняли участие в международной ювелирной выставке в Токио (7th International Jewellery Tokyo AUTUMN 2019), где презентовали продукцию байерам японских ювелирных сетей и крупным ювелирным компаниям.

Программа этого года, помимо обучения в области ювелирного дизайна, включает подготовку участников к выходу на глобальный рынок в рамках специального курса по предпринимательству, менеджменту, экспорту, digital-маркетингу и личностному развитию.

Заявки в акселератор принимаются до 3 июля, старт программы — 6 июля (возможны изменения в зависимости от эпидемиологический ситуации).

Для кого создан Ювелирный акселератор:

· Ювелиры-предприниматели, готовые к покорению новых вершин — выходу на международные рынки

· Мастера ювелирных изделий, которые ищут новые подходы в проектировании и изготовлении изделий и готовы к созданию собственных ювелирных коллекций

· Мастера-косторезы, готовые отточить свои навыки до совершенства, обрести новый взгляд на дизайн изделий

· Мастера по обработке камня, которые готовы получить новые знания и совершенствовать свое мастерство

Что вы получите в рамках акселератора:

· Двухмесячный интенсив, на котором вам откроются секреты создания ювелирных коллекций, вы сможете доработать продукт и понять ключевые точки роста вашего бизнеса

· Активную образовательную программу: обучение включает практические занятия, что позволит вам применить получаемые в рамках акселератора знания

· Поддержку для выхода на зарубежные рынки: вам будет оказана комплексная поддержка по выходу на зарубежные рынки

· Индивидуальный подход и консультации: в рамках обучения вы сможете получить индивидуальные рекомендации для развития ваших компетенций

Чему вы научитесь в Ювелирном акселераторе:

· Улучшите навыки создания проектов современных ювелирных украшений

· Овладеете методами дизайн-проектирования

· Получите понимание структуры мирового ювелирного рынка

· Получите понимание ключевых принципов и средств, применяемых в современном дизайне

· Узнаете о дисциплинированном предпринимательстве по программе «24 шага к успеху» инновационного бизнеса MIT

· Получите знания об экспорте продукции из России

· Обучитесь основам интернет-маркетинга

Какие возможности откроются по окончании обучения:

· Резидентство ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм»: лучшим предпринимателям будет предложено стать резидентами ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм».

· Выход на экспорт собственных изделий: лучшим проектам, созданным в рамках обучения, будет предоставлена возможность выхода на экспортные контракты под зонтичным брендом ювелирного кластера или под своим частным ювелирным брендом.

Программа ювелирного акселератора включает:

Тщательно разработанные модули обучения, затрагивающие все аспекты ювелирного бизнеса для выхода на глобальные рынки.

· Модуль «Ювелирный дизайн»: теоретические и практические занятия от ведущих преподавателей Британской высшей школы дизайна, которая входит в состав Университета креативных индустрий Universal University.

· Модуль «Бизнесмен»: лекции по программам инновационного бизнеса MIT от АО «Венчурная компания «Якутия», об экспорте продукции от Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я), об интернет-маркетинге от международного сервиса пассажирских перевозок inDriver.

Где будет проходить обучение:

· Ювелирно-гранильный кластер от «Сэйбиэм»: первый месяц обучения пройдет в ювелирно-гранильном кластере на площадке ТОР в пригороде Якутска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. При ухудшении эпидемиологической ситуации курсы будут перенесены.

· Онлайн: второй месяц обучения будет проведен в формате онлайн-лекций.

Что требуется для подачи заявки на обучение в акселераторе:

· Профессиональное профильное образование: чтобы приступить к обучению необходимо наличие профильных знаний

· Портфолио: необходимо представить авторские работы или проекта, а также проекты, в которых принимали участие

· Прохождение тестового задания: проверка способностей позволит выявить, подходит ли вам обучение в акселераторе

Старт программы: 6 июля 2020

Срок подачи заявок: 3 июля 2020

Подробная информация и прием заявок: по телефону +79241772787 или по электронной почте art@saybm.com.

Сайт Британской высшей школы дизайна: http://britishdesign.ru/

Сайт Universal University: https://u.university/

Для справки:

ООО «СЭЙБИЭМ» — управляющая компания, модератор, платформа для развития МСП. Основной целью компании является создание успешного пула частных брендов ювелирных изделий (драгоценные камни и металлы, бивень мамонта) для продвижения на международном рынке. Проект создания Ювелирно-гранильного кластера в ТОР «Якутия» в числе 24 инвестиционных проектов был включен в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Universal University — первый в России университет креативных индустрий, который объединяет девять школ: Британскую высшую школу дизайна, Школу игровой разработки Scream School, Московскую школу кино, Архитектурную школу МАРШ, Московскую школу музыки, Школу предпринимательства MACS, Школу для специалистов нового образования School of Education, Московскую школу современного искусства и образовательный проект в индустрии еды — Moscow Food Academy. Ежегодно в Universal University обучается более 6000 студентов.

Британская высшая школа дизайна, основанная в 2003 году, проводит обучение по программам британского бакалавриата совместно с Университетом Хартфордшира по искусству и дизайну, бизнесу и маркетингу. На программах российского дополнительного профессионального образования школа предлагает обучение на факультетах коммуникационного, пространственного дизайна, визуальных искусств, моды и стиля, бизнеса и маркетинга. Студенты и выпускники БВШД регулярно побеждают в престижных международных конкурсах — таких, как Young Stars, Cannes Lions, D&AD New Blood, Lexus Design Award, James Dyson Awards, Pentawards, Red Dot Award и многих других.