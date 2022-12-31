“Бриллианты Якутии” подарили яркий новогодний праздник души и сердца!

В суете предновогодья выпало счастье попасть в удивительный, волшебный мир – на премьеру спектакля по мотивам сказки Н.А. Аржаковой-Ивановой “В стране Чысхаана” – “НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В СТРАНЕ ОЛОНХО” в исполнении детского образцового танцевального ансамбля “Бриллианты Якутии”. Можно сказать о спектакле просто – это удивительный праздник души, отражающий самую прекрасную, красивейшую пору нашей родины – зимы Якутии. Спектакль каждой своей сценой, мигом, каждым танцевальным па стал уникальным воплощением истинной новогодней сказки.



…Живет сказочная семья – хозяйка холода в Срединной земле Кылбаа Кыдаан Хотун Хаан, родительница многих неугомонных, шаловливых, озорных детей – снежных вьюг и северных ветров. Есть родоначальник семьи – Тымныы Кыһын Тойон, как и должно быть главному в семье – внешне суровый, но бесконечно любящий своих детей – всех людей на этой земле.

Живет семья в благодатной, широкой долине Туймаада, где есть возможность порезвиться всем сказочным персонажам сказки-спектакля – и маленьким оленятам, и пингвинятам, и хрупким снежинкам, и льдинкам искристым, и даже маленькой стайке рыб, словом всем, кто сопричастен к жизни этой удивительной сказочной семьи. Самый лучший семейный праздник – Новый год хозяйка холода хочет встретить со своей семьей – детьми, которые разлетелись по всему миру, даря людям дыхание волшебной зимы. Но чтобы встретить вместе Новый год семье из долиныТуймаады предстоит пройти много исыптаний. Эти испытания и стали отражением верности дружбе, взаимопомощи в сложных ситуациях и конечно же, бесконечной любви самых родных людей. Как и в каждой сказке восторжествовала любовь, дружба, помогая выжить на нашей суровой, но так любимой родной северной земле.

Таково содержание спектакля.



Сидя в зале и завороженно следя за нитью спектакля, совершенно забываешь о суете, о заботах… Красивейшие зимние декорации, прекраснейшие зимние пейзажи на огромном экране – все в бело-голубом, синем зимнем цветах! Они завораживают, пленяют зрителя с первого взгляда. А как выполнены технические задумки творческой группы – помимо чисто зрелищных, мы все ощутили и хриплое дыхание самой крепкой стужи, и тихий полет нежных снежинок, и рев зимней бури во время противостояния Быка Холода и маленького, но отважного зимнего золотистого Солнышка. Это все передается великолепным звуком, подкрепляется тщательно подобранной музыкальной композицией.

О костюмах к спектаклю можно написать совершенно отдельную оду костюмеру спектакля! Помимо четко ощутимого преимущества зимней тематики в костюмах исполнителей, здесь найдено важное решение смелого включения ярких летних цветов – красивейшие цветы на летней поляне, разноцветная радуга, яркие детские образы – обогащают цветовую гамму спектакля, даря радость взору зрителя.

Отметили, что творческая группа над постановкой трудилась около двух месяцев. Удивтельно, как за этот короткий срок творческая команда проделала колоссальную работу!

Спектакль поставлен по сценарию Владислава Левочкина, отличника культуры РС (Я). Режиссером выступил Александр Титигиров, заслуженный деятель искусств РС (Я). Все сценические образы до мельчайших деталей продумала художник по костюмам – отличник культуры РС (Я) Марьяна Оконешникова. Над всеми танцевальными номерами работали художественные руководители ансамбля – заслуженный артист РФ и РС (Я) Афанасий Соловьев, заслуженная артистка РС (Я) Зоя Соловьева и хореограф младших групп – отличник культуры РС (Я) Валерия Платонова.



Главные герои – воспитанники ансамбля “Бриллианты Якутии” раскрыли свои роли так профессионально, что даже самые юные зрители сидели весь спектакль с завороженными глазами! Как нам пояснили после спектакля, в спектакле участвовали более 100 юных танцоров, а самому маленькому из них всего 3 года! Как можно было управлять такой огромной толпой маленьких детей – только восхищенно удивились мы. От нашей огромной и дружной семьи в спектакле талантливо, красиво выступила наша племянница – маленькая сосулечка Нарыяна Гоголева, поздравляем ее с премьерой!

Спектакль уникальный! Яркий, насыщенный интересными танцевальными номерами, преисполненный мудростью северного народа, стремящегося к жизни, радости и счастью. Он будет интересен всем, даря радость душе, усладу для сердца. Приглашаем 14 января в 17:00 часов в Театр оперы и балета РС(Я) на спектакль-сказку “В стране Чысхаана”. Сходите, не пожалеете!