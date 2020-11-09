Бриллианты АЛРОСА выходят на маркетплейс Get-Diamonds

9 ноября 2020 г. – Крупнейшая в мире онлайн-платформа по B2B-продаже сертифицированных бриллиантов Get-Diamonds начинает предлагать услугу по подбору бриллиантов с гарантированным происхождением в рамках программы ALROSA Provenance. Покупатели получают доступ к широкому ассортименту бриллиантов, произведенных на предприятиях Группы АЛРОСА из собственного сырья, добытого при соблюдении наивысших экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG).

Бриллиантовый маркетплейс Get-Diamonds, созданный при поддержке Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses), позволяет покупателям бриллиантов напрямую выбирать товар из обширных запасов ведущих мировых производителей.

Get-Diamonds первой вводит отдельную категорию Provenance (бриллианты с гарантией происхождения), содержащую не только информацию о качественных характеристиках бриллиантов, но и детальные данные об исходном алмазе, из которого они созданы, вплоть до момента добычи. Благодаря этому платформа получит уникальное конкурентное преимущество для удовлетворения запросов клиентов, которым необходимы гарантии безупречной предыстории товара. В свою очередь, бриллианты, созданные АЛРОСА – крупнейшим вертикально интегрированным производителем в алмазно-бриллиантовом секторе – полностью удовлетворяют этим критериям, не имея аналогов на рынке.

«Предлагаемый АЛРОСА ассортимент кардинально отличается от оферты других компаний, — комментирует директор по развитию гранильного комплекса АЛРОСА Дмитрий Амелькин. — Компания реализует на территории РФ полный, замкнутый цикл производства от добычи до огранки. У нас есть возможность отслеживать полный путь, начиная с месторождения и заканчивая гранильным производством. Наши бриллианты имеют 100-процентные гарантии природного происхождения, а также строжайшего соблюдения всех локальных и международных стандартов в области экологии, устойчивого развития, корпоративной и социальной ответственности».

Для удобства ритейлеров и конечных потребителей каждый бриллиант, произведенный АЛРОСА, сопровождается собственным цифровым паспортом, ALROSA Diamond Passport, который подтверждает происхождение камня и содержит детальные характеристики и изображения как самого бриллианта, так и алмаза, из которого он изготовлен.

«Сегодняшние потребители, особенно молодежь, интересуются историей бриллиантов, которые они покупают, — отмечает Ким Пеллетье, генеральный директор Get-Diamonds. – Они хотят проследить весь путь – от земных глубин до готового изделия. Так, бриллиант становится не просто камнем, а частичкой помолвочной истории. Мы сразу понимали, что Get-Diamonds, как самая молодая и наиболее технологичная торговая платформа, должна внедрить раздел для бриллиантов с историей происхождения, чтобы удовлетворить потребность покупателей. Я рада, что независимые ювелирные ритейлеры со всего мира получат доступ к таким бриллиантам».

Справка:

АЛРОСА по итогам одного только 2019 года направила на социальные инвестиции 12 млрд рублей, включая пенсионные выплаты, программы регионального развития, корпоративные социальные программы для работников и членов их семей, а также на реализацию около 500 социальных и благотворительных проектов. Затраты на экологические мероприятия превысили 7 млрд рублей.

АЛРОСА сохраняет участие в международном индексе FTSE4Good, а также рейтинг BB в системе рейтингов MSCI ESG, оценивающей экологию, социальную ответственность и корпоративное управление. Кроме этого, компания входит в топ-10 рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России, разработанного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. В 2019 году компания получила премию Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов для жителей регионов присутствия (Community Stewardship).

О Get-Diamonds

Get-Diamonds, поддерживаемая Всемирной федерацией алмазных бирж (WFDB), является крупнейшей в мире B2B платформой для торговли бриллиантами. Благодаря Get Diamonds участники рынка имеют доступ к большому объему разнообразных бриллиантов. Платформа объединяет более 4 000 зарегистрированных поставщиков, и все они имеют хорошую репутацию на алмазных биржах, связанных с WFDB. На Get-Diamonds размещены 1,3 млн камней стоимостью более $5,8 млрд. Зарегистрировано 25 000 покупателей со всего мира. Get-Diamonds работает на базе Lucy Platforms, ведущего разработчика платформ электронной торговли для алмазно-бриллиантовой отрасли.