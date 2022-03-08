«Бриллианты АЛРОСА»: сотрудницы рассказали о своих буднях, достижениях и увлечениях

В преддверии одного из самых долгожданных и теплых весенних праздников, 8 марта, сотрудницы предприятия рассказали о своей любимой работе, хобби и значимых событиях. Обо все этом можно прочитать в нашем праздничном материале.

Представительницы прекрасной половины человечества продолжают занимать самое почетное место в истории алмазной отрасли Якутии. АЛРОСА гордится тем, что уже не одно поколение женщин-профессионалов показывают свое мастерство и делятся опытом с другими сотрудниками по различным направлениям алмазной промышленности.

Алина Бухалова, машинист подъемной машины участка подъемов и поддержаний шахтных стволов №1 Мирнинского горно-обогатительного комбината (МГОК), подземный рудник «Интернациональный».

Свою профессию я выбрала случайно. По объявлению о наборе на курсы машинистов подъемных установок я пошла за компанию с сестрой, так как работа была нужна ей, а мне не так остро. Прошла собеседование. У меня техническое образование (газоэлектросварщик): видимо это сыграло свою роль и меня взяли. Работаю с марта 1994 года в АЛРОСА.

Важные качества нашей профессии — это внимательность, оперативное мышление. Сложность в том, что несмотря на простоту действий: «нажал кнопку, подвинул рукоятку и поехал» — необходимо быть очень внимательной. Потому что мы несем ответственность за жизни людей, спускающихся в шахту, и от того, как мы правильно и оперативно сработаем, может зависеть многое. Еще одна сложность заключается, наверное, все-таки в напряженности. Наша профессия чем-то схожа с профессией водителя авто, только он двигается по трассе и картинка сменяется, а мы вроде едем, но картинка не меняется.

То, что я более 25 лет работаю здесь — это главное достижение. У меня ни разу не возникало желания поменять профессию, искать чего-то лучшего, хотя возможностей и моего образования (не одного) мне хватает. Очень люблю и дорожу своей работой.

Подземный рудник «Интернациональный» разрабатывал еще мой дедушка, на стадии не вырубленной тайги. Мои родители отработали по 40 лет каждый: мама так же ветеран АЛРОСА, как и мы с мужем. Он, как и я, работает на руднике «Интернациональный» АЛРОСА. Воспитываем троих детей: двух сыновей и дочку. Принимали активное участие в культурной жизни компании, в смотре-конкурсе «Духовные грани АЛРОСА», были неоднократно награждены. Я являлась несколько лет руководителем ВИА рудника «Интернациональный».

Что хотелось бы пожелать в преддверии Международного женского дня? Конечно же, желаю здоровья, любить и быть любимыми, чтобы ваш тыл всегда был сильным, заботливым, чтобы вы всегда могли опереться на его сильное плечо, чтобы ваши детки радовали вас, не болели. Всем мира, добра, улыбок и чистого голубого неба над головой!

Светлана Ремизова, оператор-таксировщик путевых листов Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК) АЛРОСА.

Если рассказывать о выборе будущей профессии, то начну с того, что переехала в Якутию в 1967 году. Живя в поселке Айхал, заочно выучилась в Красноярском автотранспортном техникуме. В АЛРОСА работаю почти 28 лет.

Самое важное качество в моей профессии — внимательность ко всему: к людям, работе. От нашей внимательности зависит правильная постановка. Я работаю диспетчером долгое время и здесь необходимо внимание ко всем деталям. Если говорить о работе диспетчера, то это работа по правильному регулированию транспорта на линии: вовремя переставить маршрут, закрыть цехи, решить некоторые нюансы. Например, если сломалась машина, необходимо организовать буксировку. Все это входит в обязанности диспетчера — своевременно и оперативно организовать работу.

Горжусь тем, что принимала активное участие в общественно-культурной жизни нашей автобазы и АЛРОСА. Я танцевала и пела во всех концертах, участвовала в спортивных соревнованиях (играла в волейбол, занималась стрельбой в тире) нашей компании. Сейчас все утихло и этого совсем мало из-за пандемии. Вроде бы у меня возраст такой, что уже не так активно участвуешь в мероприятиях.

В Международный женский день всем женщинам, прежде всего, желаю огромного здоровья, терпения, доброты, внимания окружающим и чтобы у всех была достойная зарплата.

Ольга Глущенко, аппаратчик химводоочистки Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК) АЛРОСА.

В 90-е годы я переехала на Север в поселок Айхал. Общаясь с местными жителями, узнала о профессии аппаратчика химводоочистки и заинтересовалась. И вот уже 23 года она мне очень нравится.

Я занимаюсь химводоочисткой, обслуживаю фильтры и деаэраторы. Мы устраняем из воды соли жесткости, которые очень агрессивные и разрушают внутренние поверхности котлов, трубопроводов, теплообменников. После очистки вода становится более мягкой и питательной, чтобы оборудование работало безаварийно. Работа разнообразная и немонотонная, каждый день какие-то интересные задачи. Обслуживаю разное очистное оборудование и делаю анализы, занимаюсь взрыхлением, регенерацией фильтрующего материала.

В самом начале трудового пути было сложно знать технологические схемы и конструкции фильтров, деаэраторов, котлов. Это очень сложная система и ее нужно изучить, знать химические процессы, которые в них происходят. При обходе оборудования, следим за всеми параметрами. Если какие-то параметры меняются, мы должны знать, что там произошло, почему они изменились. Изучить всю технологию и знать ее назубок было сначала сложно. А когда ты все знаешь, то ходишь на работу с удовольствием. Тебе все известно, знакомо и понятно.

В моей профессии очень важны ответственность, внимательность, скрупулезность.

Не могу выделить какой-то один незабываемый день на работе. Сначала приходит человек на новое место работы, его неслышно и невидно. Спустя время вручают грамоту или награду. Приятно, когда оценивают и замечают работу. По профсоюзной линии я много занимаюсь праздничным оформлением: рисую и оформляю, изготавливаем снежные фигуры, придумываем эмблему года и т.д. Когда всю проделанную работу замечают, отмечают грамотой и даже хорошим словом — это всегда приятно. Таких моментов было не один раз.

Поздравляю всех женщин с Международным днем 8 Марта! Желаю чистого голубого неба над головой, крепкого здоровья, благополучия в семьях и чтобы в жизни были только добро и позитив.

Елена Алешина, машинист насосных установок Центра сервисного обслуживания Энергетика (п. Накын) участка тепловодоснабжения и канализации Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината (МНГОК) АЛРОСА.

Будучи беременной, мне пришло в голову обучиться разным профессиям. Так, я окончила несколько курсов в Мирнинском учебно-курсовом комбинате ЦПК АК «АЛРОСА». Затем я родила, забурлила семейная жизнь, мне было совсем не до учебы и работы. После я устроилась нянечкой в муниципальный детский сад, чтобы получить бесплатное место для дочери. Тогда были большие очереди в детсадах. Через пять лет стала работать в салоне оптики. Мне очень нравилась моя работа, но из-за финансовых сложностей индивидуальный предприниматель закрыл свой бизнес.

Тогда я вспомнила, что у меня столько разных профессий. Выбрала профессию машиниста насосных установок, и пошла закидывать удочки. Хотелось устроиться в хорошую компанию со стабильной зарплатой. Я даже не надеялась стать частью АЛРОСА, потому что в компанию не так легко устроиться. Помню, стояла пасмурная погода была, настроение было соответствующее. И внезапно звонок раздается и мне говорят: «Мы вас берем. Согласны ли вы временно замещать человека?» Я аж запрыгала от радости и сразу согласилась. 11 марта будет три года как я официально работаю в АЛРОСА. Я очень благодарна судьбе, что у меня все так получилось. И совершенно не ожидала. До сих пор счастлива.

Самое важное качество в моей профессии — внимательность. В основном у нас ведется наблюдение за контрольно-измерительными приборами, давлением и температурой, уровнем в емкостях. Это очень важно. Моя работа заключается в следующем: уже чистую воду после водоочистной станции мне подают в емкости, а я подаю ее потребителю. Все автоматизировано.

Физически работа несильно тяжелая. Уверена, что когда ты хорошо знаешь свою профессию, то сложностей не возникает. Я очень люблю свою работу, коллектив и начальство. Все здорово, меня все устраивает.

Как только устроилась на работу, сразу возникла первая мысль: «На этом я останавливаться не буду». Наведя справки, узнала, что в поселке Светлый есть Светлинский филиал энергетики, нефти и газа МРТК. Целенаправленно поступила, чтобы повысить квалификацию. Обучаюсь по своей специальности тепловодоснабжение. Обучение длится 3 года 10 месяцев. Сейчас окончила второй курс. Конечно, сейчас тяжело совмещать работу и учебу. Но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Горжусь тем, что с божьей помощью все получается легко.

Недавно меня пригласили на съемки видеопоздравления всех мужчин-сотрудников АЛРОСА на 23 февраля. Это мой первый опыт в видеосъемках, поэтому чувствую себя звездочкой. Очень приятно и радостно. Ведь я работаю всего три года, а уже взяли интервью для газеты «Якутия» и сайта Ykt.Ru. Хоть все это для меня ново и удивительно, но мне нравится делиться своими мыслями. Я очень творческий человек — в юности пела в ансамбле. Вся наша семья музыкальная: мама пела в ансамбле, который получил звание народного артиста, брат тоже пел, а дедушка выступал в передаче братьев Заволокиных «Играй, гармонь любимая!» Дочка тоже творческий человек. Она была начинающим журналистом в Мирном. Ее авторские статьи печатались в газетах. Как-то на День матери она написала обо мне заметку с фото в местной газете. Это стало сюрпризом: помню, я так расплакалась. Дочка мне даже ничего не сказала, знакомые принесли газету. После школы поступила в престижный колледж в Москве на кафедру журналистики и на втором курсе перевелась на кафедру профессионального фото. Сейчас планирует поступить в университет.

На 8 марта в Энергоцехе, находящемся на Накынской площадке, есть традиция. Наше руководство лично объезжает все объекты и дарит по букету тюльпанов каждой сотруднице. В прошлом году я попала в смену первый раз на праздник, и так была приятно удивлена этому.

В преддверии Международного женского дня желаю всем женщинам всех возрастов всегда иметь внутреннюю красоту и доброту. Можно быть ухоженными, а внутри быть несчастливыми или злыми. Когда внутри вас живет доброта и красота, то и все будет прекрасно — и добрые люди потянутся, и все будет получаться. Миром правит любовь и доброта. И самое главное, желаю крепкого здоровья и женского счастья.