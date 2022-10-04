04.10.2022
21:31
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Медицина

Бригада якутских врачей под руководством Ивана Луцканы выезжает в ДНР

На днях в Донецкую Народную Республику отправится бригада якутских врачей для оказания медицинской помощи населению. Бригаду возглавит главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Об этом он сообщил во вторник в ходе благотворительного телемарафона «Всё для победы», передаёт ЯСИА.


«К главе Якутии Айсену Николаеву обратился председатель правительства Донецкой Народной Республики с просьбой сформировать бригаду из медицинских работников. Были перечислены все специальности, которые сейчас востребованы. Благодаря поддержке Минздрава Якутии сегодня бригада уже сформирована. Откликнулись коллеги из разных больниц. В ближайшие дни мы уже отправимся в ДНР», — сказал Иван Луцкан. Руководитель медбригады Якутии не стал сообщать точную дату выезда и количество выезжающих в командировку медиков.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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