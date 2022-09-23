Бригада врачей под руководством Ивана Луцкана отправится в Донбасс

Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан подтвердил информацию о том, что бригада врачей из Якутии отправится добровольцами на помощь жителям ДНР и ЛНР. Её возглавит сам Иван Луцкан, сообщает тгк @ysiaru

Фото: News.Ykt.ru Источник: тгк @ysiaru

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