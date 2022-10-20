Бригада врачей из Якутии во главе с Иваном Луцканом работает в ДНР

Бригада врачей из Якутии под руководством главного врача Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана Луцкана приступила к работе в центральной городской больнице города Кировское ДНР, сообщает ЯСИА.

Уже 18 октября специалисты сделали первые операции, более 300 человек получили медицинскую помощь, сообщает ЯСИА. Всего в бригаде десять специалистов: неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Врачи оказывают медицинскую помощь жителям региона и военнослужащим. «С понедельника начался прием пациентов. Работаем по 12–14 часов, в день принимаем около 50 человек. Наша работа получает самый положительный отклик. Люди поняли, что мы здесь не на один день», – отметил Иван Луцкан.

Как рассказал главный врач Кировской ЦРБ Константин Кассе, очередь к якутским специалистам пациенты занимают с пяти утра. Первые офтальмологические операции врачи провели во вторник, 18 октября. «Мы понимаем друг друга с полуслова, работа специалистов неоценима! У нас нет врача-окулиста с января. Чтобы просто проверить зрение, нужно было ехать в соседние города. Сейчас люди выходят с операций и плачут от счастья», – рассказал Константин Кассе. Напомним, бригада врачей из Якутии прибыла в ДНР 16 октября. С просьбой об отправке специалистов к главе Якутии Айсену Николаеву обратился председатель правительства ДНР.