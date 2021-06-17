Бригада. Полтора года в «красной зоне»

С 23 марта прошлого года по настоящее время в «красной зоне» городской Детской инфекционной клинической больницы под руководством заведующей ковидным отделением больницы, врача-педиатра Анастасии Семеновой работает бригада из двадцати четырех человек.

— Как и все остальные медицинские учреждения нашей республики, мы изменили привычный режим работы и перешли на круглосуточный в «красной зоне», — рассказывает исполняющая обязанности старшей медсестры стационара Мария Неустроева.

— Больше года, рискуя собственным здоровьем и жизнью, ради спасения детей трудятся медсестры Октябрина Иванова, Барышникова Вера, Кузьмина Варвара, Заровняева Сахаайана, Павлова Валентина, Явловская Евдокия, Обоюкова Сахаайана, Жерготова Анжела, Неустроева Евдокия и cтаршая медсестра Потапова Сахая.

Медсестры с момента поступления первого ребенка работают в одной связке с врачами-педиатрами Туярой Ивановой, Айталиной Соловьевой, Ией Селляевой, аккуратно выполняя все назначения докторов.

— Второй год в усиленном режиме работает на передовой и младший медицинский персонал. Это наши санитарочки: Слепцова Наталья, Горохова Сардана, Петрова Гертруда, Сивцева Светлана, Петрова Лариса, Никитина Анна, Бочкарева Саргылана, Тарабукина Розалия и сестра-хозяйка Сидорова Жанна. Без них тоже никуда!

— Бригада у вас сборная, сложно, наверное, управлять таким коллективом?

— Пандемийный год для коллектива нашего отделения прошел очень сложно. Для создания бригад были привлечены сотрудники разных отделений, но мы быстро нашли общий язык, дружно взялись за борьбу с незнакомой для всех нас эпидемией, в итоге сложился сплоченный и дружный коллектив. Самое главное — в течение всего времени каждый работник отделения, независимо от должности и статуса, поддерживал коллег. Первые дни были очень тяжелыми и непростыми. Было непривычно работать в защитных костюмах, дышать через маску с фильтром. Перед открытием отделения все мы прошли обучение и инструктаж, нас учили надевать, снимать защитный костюм, правильно обрабатывать руки. Мы постоянно изучаем новую информацию и приказы по санэпидрежиму.

— Как обычно проходит дежурство?

— Рабочая смена у нас ежедневно начинается с измерения температуры тела и переодевания в «чистой зоне». Во время переодевания мы всегда помогаем друг другу и с пожеланиями успешного окончания смены с небольшим волнением, но уверенно и спокойно входим в «красную зону». Мы постоянно имеем полный контакт с больными пациентами, делаем ЭКГ, проводим забор анализов из вены, ставим инъекции, заполняем листы назначения и листы наблюдения, а также выполняем все процедуры, которые назначает врач. С февраля прошлого года «красная зона» переместилась в мое родное ЛОР отделение. При поступлении с положительными анализами ухаживающие родители тоже получают лечение полностью у нас. В связи с этим увеличилась нагрузка на сестричек по различным процедурам и манипуляциям. Бывают экстренные случаи, когда медсестра самостоятельно должна принять решение, вызвать врача и оказать помощь пациенту. Дежурством в «красной зоны» наша работа не заканчивается, после небольшого отдыха наша работа продолжается в «чистой зоне». И так каждый день…

— Бывают, наверное, и приятные новости в ваших ковидных буднях? Что вас особенно радует?

— Самое большое счастье для всех нас, когда наши пациенты начинают идти на поправку. Мы радуемся за каждого ребёнка, который начинает выздоравливать, всячески поддерживаем его и ухаживающих за ним, радуемся вместе, подбадриваем их. Наше внимательное отношение и добрые слова помогают нашим маленьким пациентам быстро поправляться.

Время пандемии останется в памяти каждого, кто с ним соприкоснулся. Вот что говорит санитар Розалия Тарабукина: «Осень 2020 года – незабываемое время для меня. Вначале я испытала самый настоящий страх, потом вошла в ритм и привыкла. С 1 октября меня поселили в гостиницу «Сайсары». Это длилось три месяца, а под новый год после вакцинации мы все выехали из гостиницы и благополучно вернулись домой, где нас ждали наши родные. Эти три месяца стали для меня большим испытанием. Я рада, что попала в хороший, дружный коллектив. Благодаря нашим старшим медсестрам Сахае Васильевне Потаповой и Татьяне Александровне Неустроевой, мы прошли испытание и продолжаем работать в «красной зоне» по сей день. Отдельное спасибо администрации нашей больницы за чуткое отношение к нам, внимание к каждому члену бригады. Я думаю, что работа в ковидной бригаде дала нам большой опыт, умение работать в команде, новые знания и умения, уверенность в себе и в тех, кто работает рядом.

— Что бы Вы хотели сегодня сказать своей бригаде, Мария Алексадровна?

— Всем моим девочкам, сотрудникам ковидной бригады я хочу сказать спасибо. Здоровья, семейного счастья всем вам, дорогие мои! С профессиональным праздником – Днем медицинского работника всех вас!

Фото предоставлено героинями.