30.12.2020
12:40
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Коронавирус

Брифинги оперштаба республики возобновятся в январе

На время праздничных дней информация о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике будет размещаться в телеграм-канале оперативного штаба по ссылке. Также информацию можно будет получить на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) https://www.sakha.gov.ru/.

Брифинги оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции будут возобновлены в январе 2021 года.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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