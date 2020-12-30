Брифинги оперштаба республики возобновятся в январе

На время праздничных дней информация о санитарно-эпидемиологической ситуации в республике будет размещаться в телеграм-канале оперативного штаба по ссылке. Также информацию можно будет получить на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) https://www.sakha.gov.ru/.

Брифинги оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции будут возобновлены в январе 2021 года.