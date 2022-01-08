08.01.2022
14:29
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Общество

Брифинг по ситуации с безнадзорными животными

Зампред правительства РС(Я) Михаил НИКИФОРОВ сегодня, 8 января, проведет брифинг по ситуации с безнадзорными животными.

Начало в 15.00 по якутскому времени.

Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24», а также в социальных сетях.

Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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