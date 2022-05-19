Бренду ASKENT в Якутске 5 лет!

Для ценителей качества в нашем городе расположен чудесный фирменный корнер ASKENT, который в этом году отпраздновал своё 20-летие в России!

ASKENT — российский бренд сумок и аксессуаров из натуральной кожи, насчитывает более 60 магазинов и является одним из лидеров мидл сегмента в России.

Коллекции бренда включают женскую и мужскую коллекцию и производятся на собственной фабрике, расположенной в городе Пенза.

Качество кожи — один из главных приоритетов в работе компании!

Для производства аксессуаров Askent используют только натуральную кожу, которую закупают у проверенных поставщиков из России, Италии и Эстонии. В основном это кожа КРС – так как она сочетает в себе мягкость и прочность, а также выдерживает зимние якутские морозы!

В новую коллекцию ASKENT — SS22 вошли модели актуальных форм и цветов, выполненные в свойственном бренду минималистичном дизайне.

Как и во всех коллекциях ASKENT сделали ставку на медленные тренды, которые будут актуальны не один сезон — мягкие багеты, объемная хобо, сумка-банан и миниатюрная сумка-бокс.

Цвета коллекции — лаванда, матча, миндаль и молочный — яркие и одновременно гармоничные: любой из них идеально впишется монохромный образ или составит отличную комбинацию с простыми джинсами и белой футболкой.

Особое внимание стоит уделить цвету Лаванда — оттенок «VERY PERI» выбран компанией Pantone как главный цвет года.

Еще один актуальный тренд, реализованный в коллекции — небольшие аксессуары с разнообразными вариантами ношения, которые можно (и модно) сочетать между собой или сумками.

ASKENT — выбирайте беспроигрышные сочетания в тон или комбинируйте изделия разных цветов, чтобы создавать особо модные образы!

В Якутске бренд Askent представлен в самом центре города, ТРК «ТУЙМААДА» 3 этаж.

Компания в Telegram: t.me/askentykt