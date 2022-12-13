Брендированный поезд «Якутия» перевёз около 600 тысяч пассажиров московского метро

Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» перевёз за месяц около 600 тысяч пассажиров московского метро.

Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» за один месяц перевез почти 600 тысяч пассажиров. Такие данные за указанный период приводит пресс-служба Московского метрополитена.

Москвичи и гости столицы смогли больше узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе Дальнего Востока. Те же, кто еще не успел «запрыгнуть» в красочные вагоны, могут не расстраиваться: тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метро до конца апреля 2023 года.

«По задаче мэра Москвы Cергея Собянина мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки не только комфортными и безопасными, но и познавательными. В ноябре на Арабатско-Покровскую линию вышел «Дальневосточный экспресс». В вагонах поезда можно больше узнать о регионах Дальневосточного федерального округа, его природе и туризме. За месяц состав перевёз 600 тысяч пассажиров. Поезд будет курсировать до конца апреля 2023 года», — сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» был запущен 1 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока – 2022». Состав состоит из 10 вагонов.

Первые и последний вагоны поезда рассказывают пассажирам о специальных программах развития Дальнего Востока. Первый вагон называется «Дальний Восток – место для жизни», здесь можно узнать о том, как модернизируют города ДФО, создают новые рабочие места и образовательные проекты, запускают многочисленные социальные и демографические программы, среди которых «Дальневосточная ипотека», «Дальневосточный квартал», «Гектар» и другие.

Второй вагон – «Дальний Восток – простор для путешествий» – поможет пассажирам составить свой собственный маршрут для поездки в восточные регионы России.

В третьем вагоне можно узнать о том, благодаря чему Дальнему Востоку удаётся демонстрировать хорошие темпы развития.

В следующих вагонах размещена информация об особенностях развития каждого из одиннадцати дальневосточных регионов.

В вагоне Якутии, крупнейшего российского региона, территория которого размером с пять Франций, можно познакомиться с богатой якутской землей, с ее добросердечными жителями, увидеть фотографии месторождений алмазов и чудес северной природы.

Последний вагон получил название «Дальний Восток – место для инвестиций», в нём представлена информация об особых возможностях и преференциальных режимах, созданных на Дальнем Востоке, для развития различных бизнес-проектов.

Яркой особенностью «Дальневосточного экспресса» образца 2022 года стал вагон, посвящённый 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева — известного исследователя Дальнего Востока начала XX века, географа и этнографа, автора приключенческих книг об уссурийском охотнике Дерсу Узала. Приключенческие повести его авторства «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» пережили около 120 переизданий и были переведены на 30 языков. Обо всём этом можно узнать в девятом вагоне «Дальневосточного экспресса».

Поезд «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о развитии, достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО смогут более 2 млн пассажиров.