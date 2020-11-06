Бренд Якутска или Жизнь двух шавок дороже моей…

«Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие — обсуждают людей».

Элеонора Рузвельт

Пандемия, изоляция, карантин, теракты, жертвы ковида, госпитализация, брифинг БАЛАБКИНОЙ… Это — события и реалии нашей жизни на сегодня. Пережив по второму кругу треклятый ковид-19, я много читаю про эту беду, которая накрыла всю планету. Меня волнуют вопросы постковидной реабилитации, также меня продолжают интересовать и другие вопросы касательно состояния нашего республиканского здравоохранения, причем, в сравнении с другими регионами и даже странами. Вычитала из многочисленных публикаций, что нам, постковидникам, надо принимать витамины, поливитамины, много спать, хорошо питаться, делать специальный комплекс ЛФК и двигаться, при этом часто бывать и много гулять на свежем воздухе. С моей стороны все требования (или рекомендации) выполняются, кроме одного последнего пункта: гулять на свежем воздухе. Я тут неточно выразилась, конечно, стараемся бывать на свежем воздухе по мере возможности, тем более, живем на даче. Но гулять по-настоящему, с ходьбой на несколько километров, никак не получается. Почему? Из-за бесхозных собак — бренд Якутска. Не получилось это и прошлым летом, когда на меня буквально бросилась свора собак, кажется, при подсчете их оказалось 7 голов — упитанных, здоровых, злых, лающих. Еще повезло, что меня догнала машина с добрым водителем, который остановил свое авто и почти помог мне спастись, посадив к себе. Можно представить, как я испугалась, подскочило мое и так нестабильное давление, потемнело в глазах, потеряла дар речи. До сих пор удивляюсь, как тогда меня не шибанул инфаркт или инсульт. Видя, что меня им не достать, свора дружной толпой бросилась к себе, в подворотню бывшего лагеря перед спуском на «птичку», где, похоже, они (собаки) живут круглогодично.

Неделю назад, они, в этот раз две здоровые белого окраса шавки, выскочили тоже оттуда, из той же подворотни, и с громким лаем целенаправленно бросились на нас с подружкой, с которой мы решили подышать и пройтись по свежему воздуху, чтобы хоть немного помочь нашим пострадавшим от ковида легким. Машин, к сожалению, было мало, так что в случае плохого исхода помочь нам было бы некому… Но со страху, почти теряя сознание, мы бросились наутек так резво, что, одна собака, размером с теленка, слава богу, чуть не достала меня, успев цапнуть пятки моих валенок… В этот раз тоже обошлось благодаря тому, что мы почти бросились под движущийся по Сергеляхскому шоссе транспорт, который чуть притормозил, увидев очень близко перед собой двух маломощных пожилых дам, таким образом, пропуская нас через шоссе. В этом случае собаки отстали от нас.

Вообще, я сама — собачница. Я собак люблю с детства, в нашей семье всегда был или Полкан, или Шарик, можно сказать, мы росли вместе с собаками. Позднее, вот уже 30 лет в моей семье живут таксы. Последнюю, седьмую по счету за эти годы, этой осенью мне подарила семья сына Сергея — рыжий мальчик кроличьей таксы из питомника Калуги. Поэтому обвинить меня в ненависти к собакам — к четвероногим друзьям человека — трудно. Но я не понимаю позицию наших любителей собак, которые так рьяно защищают их. Также не понимаю принимаемые властями города законы или правила игры с бездомными собаками. Все мы, горожане, видим, что бродячие собаки стали опасными для людей. Они определенно представляют довольно серьезную угрозу для жизни детей, подростков, женщин, пожилых (мужчины, может, в случае нападения как-нибудь отобьются, поэтому в свой список возможных жертв сильный пол не включаю, хотя это довольно сомнительно). В этот же вечер читаю в соцсетях, что выпускают на волю чуть ли не 80 бездомных собак, чипированных, вакцинированных и т.д. Они не будет нападать на людей и кусать от того, что их вакцинировали или чипировали? Согласна, что в современных реалиях я много чего не понимаю, и в этом, собачьем вопросе, тоже. Но я поняла одно, что жизнь человека в наше время вообще не ценится.

Статистика по ковид-19 остается «стабильно напряженной» по словам Балабкиной. Да и мы все это видим. Жертв ковида-19 все больше и больше. Я уже боюсь увидеть очередной некролог. Несомненно, эта ситуация отражается на настроении общества. Так же я поняла одно: люди особенно страдают от разобщенности. Мы, люди, все-таки общественные существа. Мы всегда в группе, в обществе. В младенчестве — ясли, детский сад. Затем — школа, где мы все сидим по классам. Далее идет вуз, учебные заведения, где тоже все находимся в группах, по факультетам. Потом вливаемся в трудовые коллективы, заводим семьи, заводим свой круг близкого общения, в том числе по интересам. Вот уже 8 месяцев мы, особенно старшее поколение, пенсионеры, группа 65+, сидим без общения, без друзей, подружек, родственников, театров, концертов, выставок, посиделок в кафе. Перестали отмечать свадьбы, юбилеи. Только из моего близкого окружения если взять, то САННИКОВЫМ не удалось справить свою золотую свадьбу и получение знака «Семейная доблесть», юбилей единственной дочери, а моя племянница Алла не может отметить защиту докторской диссертации с утверждением от ВАК. Мои дети тоже пропускают без торжества свои круглые даты. Много свадеб, юбилеев, семейных торжеств прошли втихую, без никого. Разве это наша культура? Разве так должно быть в нашем обществе? Конечно, нет. Поэтому нам ТАК трудно принять эту самоизоляцию. И эти моменты разобщенности отражаются на общем настрое общества. Телевизор и разного рода другие современные гаджеты не могут заменить живое общение, мы их можем только молча смотреть или выключить. Да, кстати, не все плохо с нашим якутским телевидением. В эти дни мы все смотрим передачу «Талбан». Тема про ковид-19, конечно, никого не оставляет равнодушным, все заинтересованы узнать что-то новое или правдивое из уст наших, своих специалистов. Надо признаться, что с каждым разом передача становится лучше, интереснее, содержательнее. В начале как-то было не очень, наверно, тогда подбор участников был неудачным, особенно какой-то заместитель министра выступал со своим бормотанием ни о чем, какой-то глава улуса поверг меня в шок своими высказываниями, показав полностью свою некомпетентность в некоторых вопросах, наверно, многие это заметили. Однако, передачу с главным доктором-пульмонологом Минздрава, прекрасно владеющим темой и ситуацией, все телезрители заметили. Мы все были приятно удовлетворены ее беседой, было любо-дорого слушать доктора, который на каждый вопрос давал исчерпывающий ответ с дельными советами. Ведущий (кстати, прекрасно владеет темой, симпатичен, обаятелен, именно для такой передачи он очень подходит) каждый раз напоминает, что только 2 недели будет длиться данный проект. Очень жалко! Почему? Мне кажется, пока ковид-19 живет, пока ковид-19 с нами, мы будем нуждаться в свежей информации. А информации много, и будет еще больше.

В обществе назревает проблема хуже пандемии: всеобщий психоз. От разобщения у многих апатия, агрессия, злоба, соцсети и особенно центральное телевидение также не прибавляют радости и оптимизма в настроении населения. У многих постковидников, согласно официальной статистике, отмечается изменение настроения. По себе могу судить, что после болезни в мою бедную головку приходят такие мрачные мысли, какие не посещали даже в самые тяжелые моменты болезни при онкологии. Значит, другие постковидники также страдают, мучаются теми же мыслями… Уже сейчас нужны выступления психологов, психотерапевтов, вообще умных позитивных людей, переживших ковид. Их рекомендации, дельные советы, несомненно, будут востребованы. Также пожелание нашему телевидению: делать аналогичные содержательные передачи на тему ковида и на русском языке.

Поневоле сравниваешь ситуацию у себя и у других. Моя подружка Мими из Аляски пишет, что они все устали носить маски, устали бояться заболеть, хотят путешествовать, навестить родных и друзей в разных городах и странах. Лесли КОРВОЛА уже стесняется писать мне письма с переносом даты ее визита в Якутск из-за пандемии, потому что она не знает, когда откроются границы. Наша землячка пишет из одного сибирского города, что она заболела ковидом, и ее очередь на КТ подойдет только 27 декабря. Раньше никак не получается. В соцсетях много негативной информации про организацию работы по борьбе с пандемией, жизнь показывает, что на все есть причины. Из медцентра со штатом 1200 сотрудников за неделю заявление об уходе написали более 300 сотрудников (Москва), просто медперсонал не выдерживает такую бешеную нагрузку. В Иркутске половина работающих врачей и сестер заболели, заменить некем, кроме студентов 4-5 курсов мединститута, которые еще толком кровяное давление больному не умеют измерять. В каком-то сибирском городе морги завалены трупами, потому что половина сотрудников морга на больничном, некому работать, не успевают. Пишет мать студентки «мою дочь, студентку 2 курса медколледжа, отправили в ковидное отделение работать, а мне страшно за больных, она точно не найдет вены». А мы с вами то и делаем, что ругаем свое руководство за, якобы, плохую организацию работы по борьбе с ковидом. По сравнению со многими городами и областями наши еще быстро развернулись. Здесь наше агрессивное озлобленное общество может взбрыкнуть. Какие-то читатели могут подумать, что своими публикациями я кому-то подыгрываю или подхалимничаю. На самом деле, подавляющее большинство якутян поддерживают меня, ждут мои публикации, потому что знают, что я пишу то, что вижу, то, что сама знаю, то, что есть на самом деле. В моем возрасте и с моим непростым анамнезом нет никакой нужды, никакой необходимости стараться кому-то понравиться или выслужиться перед кем-то. У меня перед молодыми огромная привилегия: свобода высказываться на определенную тему честно, открыто, как есть, причем, с огромным желанием изменить ситуацию в лучшую сторону. Говорят, что вместе с возрастом приходит рассудительность, видимо, это именно тот случай.

Копаться в политических вопросах — дело неблагодарное. Но все же… Отметили какой-то праздник. Единства называется. Честно говоря, эти новые праздники, которые нам назначили сверху, я не воспринимаю никак. И мое поколение, и наши уже повзрослевшие дети также думают. Сегодня мой ватсап только об этом и вещает: кто стихами собственного сочинения, например, про потерянный настоящий праздник, кто вспоминает стихи про «красный день календаря», кто — демонстрации с плакатами и транспарантами… Единство, несомненно, нужно, особенно в это тревожное время. Хотя, конечно, оно нужно всегда, в любом обществе и в любое время: когда мы едины — мы сильны, в единстве — наша сила, мы — единый народ и т.д. Может, этот праздник единства надо было назначить в какой-то любой другой день календаря, не отнимая у народа его праздник, день 7 ноября. Мы все выросли со словом «октябрь» на устах (подразумевая день 7 ноября — красный день календаря), мы все и наши дети были октябрятами, с гордостью носили октябрятские значки на груди. Сколько прекрасных произведений было написано нашими именитыми писателями на тему октября — не сосчитать. В конце концов, именно в этот день, 7 ноября 1941 года советские воины, среди которых были и наши сибирские дивизии, прошли военным парадом по Красной площади в свой последний бой, встав грудью на защиту Москвы. Этот парад вошел в историю ВОВ как настоящий символ величайшей веры в победу, когда враг стоял совсем близко, у стен Москвы. Пользуясь случаем, поздравляю оставшихся в живых участников войны, своих дорогих сверстников — «детей войны», поколение наших детей с Праздником Великого Октября! Пока мы живы, этот день 7 ноября будет с нами, в нашем сердце, в нашей памяти. Мы его не забудем, потому что это была наша жизнь. А жизнь не переписать по-новому и не повторить. Жизнь одна и другой не будет. К сожалению.

Напоследок мой совет: меньше смотреть телевизор, особенно политические программы центрального телевидения. Ведь мир не обрушился пока. Слава богу, нет войны и голода. Нет разрушительных землетрясений, других катаклизмов. Да, есть пандемия. Но власти во всех странах справляются с ней, как могут, как позволяют им силы и средства, технические возможности, перестраивая на ходу экономику, хозяйство. От нас требуется одно: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить общение, не появляться в людных местах. Я бы добавила от себя: возьмите в руки книги, особенно классику. Я начала читать «Анну Каренину», хочу посмотреть на события времен графа Толстого своими повзрослевшими глазами. Берегите свое здоровье, оно только ваше и только в ваших руках соблюдать все меры безопасности. Будьте все здоровы!