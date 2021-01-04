Бренд-шефу якутской кухни вручена медаль

В честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Исландией, а также за укрепление дружбы между народами России и Исландии мастеру якутской национальной кухни, бренд-шефу ресторана ,,Тыгын Дархан’’ Иннокентию ТАРБАХОВУ вручили медаль «За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией» Общества Дружбы Россия — Исландия.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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