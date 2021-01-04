04.01.2021
00:14
83
Светская хроника
Бренд-шефу якутской кухни вручена медаль
В честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Исландией, а также за укрепление дружбы между народами России и Исландии мастеру якутской национальной кухни, бренд-шефу ресторана ,,Тыгын Дархан’’ Иннокентию ТАРБАХОВУ вручили медаль «За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией» Общества Дружбы Россия — Исландия.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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