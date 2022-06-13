Бренд «Иис-уус, ас фест» может стать брендом всей Якутии

На территории Черкехского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка» состоялся первый республиканский летний фестиваль под открытым небом мастеров по декоративно-прикладному искусству и национальной кухне. Для участия в конкурсной программе зарегистрировалось более 120 человек из 10 муниципальных районов республики. В первый день событие посетило более 2 тысяч зрителей.

В открытии фестиваля принял участие первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

— Таттинский улус, являющийся колыбелью литературы и профессионального искусства Якутии, известен своими великими мастерами, передающими традиционные знания и секреты мастерства будущим поколениям в настоящее время. Сегодня, в Год культурного наследия, России мы закладываем новую традицию. Бренд «Иис-уус, ас фест» может стать брендом не только Таттинского улуса, но и всей Якутии. У нас в республике насчитывается свыше 5 тысяч мастеров народных промыслов. Это наша уникальная особенность, которая направлена на патриотическое воспитание и укрепление государственности, — отметил Левочкин.

Программа фестиваля включает соревнования, выставки, ярмарки, мастер-классы и презентации. Командный конкурс предусмотрен по 12 номинациям: обработка металла, изготовление хомуса, национальное шитье, обработка бересты, конского волоса, резьба по дереву, кости, ювелирное искусство, изделия из глины, тальника, блюда из говядины и выставка национальных блюд. Личное первенство защищено по пяти направлениям: косари, балта быраҕыыта (бросок кувалды), кыстык көтөҕүүтэ (поднятие наковальни), изготовление блюда «Үрүмэ» (молочная пенка) и фотография.

Фестиваль посвящен 100-летию Якутской АССР и приурочен ко Дню России. Основными организаторами выступили Министерство культуры и духовного развития, администрации Таттинского улуса и Октябрьского наслега и отделение Русского географического общества.