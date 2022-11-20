Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 

Назван главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре

Сборная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Goal

Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Популярный ресурс поставил на первое место сборную Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.

В топ-10 также вошли Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба.