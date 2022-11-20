20.11.2022
08:55
248

Спорт

Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022 

Назван главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре

Сборная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Goal

Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Популярный ресурс поставил на первое место сборную Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.

В топ-10 также вошли ИспанияФранцияАнглияНидерландыДанияБельгия и Хорватия.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба.








					

					
Фото: Reuters

							
Источник: газета.ru

			

				

	
				

				



			

	
	

		
Добавить комментарий 
Заполните все поля и подтвердите номер телефона
 
 



 

	

		
			
			
		
		Подтвердить смс
		
			
			
			Подтвердить
		
		
			Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!
		
	

	

 


	

					

	
	


				

	Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp 
+7 (999) 174-67-82

				

	Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

	
        Система Orphus
    

				
	

	


	
Наверх