Спорт
Бразилия — главный фаворит ЧМ-2022
Назван главный фаворит чемпионата мира — 2022 в Катаре
Сборная Бразилии является главным фаворитом ЧМ-2022 по версии Goal
Портал Goal.com составил собственный рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Популярный ресурс поставил на первое место сборную Бразилии. Далее в списке претендентов на триумф следуют национальные команды Аргентины и Германии.
В топ-10 также вошли Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Дания, Бельгия и Хорватия.
Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.
Ранее сообщалось, что «Барселона» установила рекорд чемпионатов мира по количеству футболистов одного клуба.
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