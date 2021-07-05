Братья Контоевы пронесут огонь Игр Манчаары

Стали известны имена факелоносцев эстафеты огня внутри стадиона в ходе торжественного открытия Игр Манчаары в Горном улусе. Среди них чемпионы мира, а основной костяк будет состоять из победителей Спартакиады по национальным видам спорта. Также опубликован состав флагоносцев Игр из числа лидирующих спортсменов Якутии, сообщает ЯСИА.

В ходе торжественного открытия Игр Манчаары 7 июля финальную эстафету огня внутри стадиона пронесут титулованные спортсмены республики. Среди них ярко выделяются братья Контоевы — Герман и Александр. В этом году исполняется 20 лет как два якутских борца из одной семьи поднялись на ступени чемпионата мира по вольной борьбе в одной весовой категории. Тогда старший из них выиграл золотую медаль, а младший из братьев удостоился бронзовой награды.

Эстафету огня внутри стадиона начнет Герман Контоев, а Александр Контоев зажжет огонь в самой чаше. Среди девяти спортсменов финальной эстафеты чемпионы предыдущих Игр Манчаары прыгунья Диана Адасько из Якутска, борец Василий Пахомов из Горного улуса, многоборка Илона Винокурова из Нерюнгринского района, прыгун Иван Пестряков из Усть-Алданского улуса, мас-рестлер Дьулустан Ноговицыниз Горного, хапсагаист Олег Чернов из Томпонского улуса, а также первая из женщин мастер спорта Якутии по мас-рестлингу Айталина Колодезникова.

На торжественном открытии будет поднят флаг Игр Манчаары. Уже известны имена тех, кто удостоен пронести почетную дистанцию на стадионе — это легкоатлетка Наталья Леонтьева (Сунтарский улус), гиревик Владимир Оленов (Горный улус), мас-рестлер Наталья Черноградская (Верхневилюйский улус), хапсагаист Евгений Алексеев(Усть-Алданский улус), прыгун Кай Адамов (Горный улус) и многоборец Георгий Софронов (Оймяконский улус).