Суд приговорил владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Брат Зиявудина Магомедова экс-сенатор Магомед Магомедов приговорен к 18 годам колонии. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных хищениях на 11 млрд рублей и растрате. Всего по делу заявлено исков более чем на 9 млрд рублей (на 3,6 млрд уже удовлетворены, на 5,8 млрд — рассмотрят позднее). Гособвинитель просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам, Магомеда Магомедова — к 21 году, сообщает тгк РИА Новости

Магомедовы и другие фигуранты, осужденные вместе с ними, не признали вину ни в ходе следствия, ни в суде. Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых, заявил РИА Новости адвокат.

Установлено, что Магомедовы незаконно обогатились при строительстве стадиона «Балтика» к футбольному ЧМ-2018, при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, дороги «Чуйский тракт» и создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге. По гражданским искам с них требуют больше девяти миллиардов рублей. Пока что суд удовлетворил только иск на 3,5 млрд рублей, сообщает тгк Mash.

Это крайне строгое наказание, так как подсудимые не совершали ничего такого, чего бы не совершали остальные крупные предприниматели России, считает тгк Breif.