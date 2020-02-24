Брат и сестра Уваровские стали чемпионами Якутии по национальному многоборью

Брат и сестра Уваровские и Владимир Федоров – победители чемпионата Якутии по национальному многоборью. Они завоевали путевки на финал «Игры Дыгына»

На арене Центра спортивной подготовки «Триумф» прошел второй чемпионат Республики Саха (Якутия) по национальному многоборью. За награды турнира боролись спортсмены в двух весовых категориях – до 70 и свыше 70 кг, а также женщины в абсолютном первенстве.

Участникам было за что бороться. Так, победители турнира не только становились чемпионами республики – спортсмены, занявшие первые места, выполняли норматив мастера спорта Республики Саха (Якутия) по национальному многоборью. Более того, в двух весах мужчины разыгрывали первые путевки на Игры Дыгына, а в придачу к ним генеральный партнер федерации нацмногоборья ООО «Арктик Капитал» выделил призерам отличный призовой фонд: за первое место 50 000 руб., за второе место – 25 000 руб., за третье место – 10 000 руб.

По положению чемпионат немного отличался от традиционных соревнований Игр Дыгына. Спортсмены соревновались не в семи видах, как обычно, а в пяти (без стрельбы из лука и переноски камня). В первый день были проведены состязания по якутским прыжкам «Ус тегул ус», якутской вертушке «тутум эргиирэ» и мас-рестлинге. В субботу же спортсмены оспаривали звания сильнейших в национальной борьбе хапсагай и в беге на 400 метров. Женщины вместо хапсагая провели альтернативный турнир в «Халбас харата».

Чемпионом в весовой категории свыше 70 кг стал многоборец из села Малыкай Нюрбинского района Владимир Федоров. Причем победу он добыл в самом последнем виде – беге на 400 метров, где атлет показал отличную резвость. В целом, Федоров весь турнир прошел на одном дыхании – выиграл, как говорится, на классе и опыте. Тем не менее, в первый день состязаний он держался немного в тени, когда в якутских прыжках показал шестой результат, а в якутской вертушке лишь седьмой показатель из 13 участников. Но итоги мас-рестлинга, где Владимир стал чемпионом, вернули его в число лидеров. Нюрбинец ожидаемо первенствовал на завтрашний день и в хапсагае, где продавил своих соперников силой и мощью.

Таким образом, перед последним этапом Федоров отставал от лидера турнирной таблицы чурапчинца Павла Друзьянова на два очка. Учитывая, что его соперник был хорош в беге, Владимиру нужно было выложиться в полную силу и обойти Друзьянова с заметным отрывом… И ему это удалось. Владимир Федоров в последнем забеге прибежал на финиш со вторым лучшим результатом после Айхала Бюлтясова, а Павел Друзьянов был лидером в своей группе, но его время оказалось лишь пятым в общем зачете. В итоге упущенная победа Друзьянова и волевая победа Федорова в самый последний момент.

Но здесь важно отметить, что один из претендентов на победу Айсен Ботуев из Верхневилюйского улуса вынужден был сняться с турнира по причине травмы. Спортсмен в первом же виде состязаний прыжках «ус тегул ус» в последней попытке получил частичное повреждение мышцы на задней поверхности бедра и покинул поле битвы. Будем надеяться на скорейшее его выздоровление…

Третьим же призером чемпионата в этой весовой категории стал 19-летний Никита Новгородов из Усть-Алданского улуса. Запомните его имя, дорогие поклонники национального многоборья! Новгородов при соответствующей подготовке вскоре может дать настоящую конкуренцию признанным лидерам. Не хочется ошибиться, но, кажется, у нас растет многоборец практически без слабых мест. Никите стоит подтянуть мощь в мас-рестлинге, отточить технику в стрельбе, прыжках и других дисциплинах, и мы получим очередного универсального атлета. А с его юношеским максимализмом и задором придут мастерство и опыт. Если не сегодня, то завтра.

Среди многоборцев до 70 кг победу с солидным отрывом одержал Алексей Уваровский из Кобяйского улуса. Здесь за звание чемпиона боролись 17 участников, но Уваровский среди них был, наверное, самым опытным участником турниров по национальному многоборью. Его успех был прогнозируемым. Алексей начал с места в карьер, уверенно выиграв в коронном виде «тутум эргиир» (68 оборотов), а затем став вторым и в прыжках «ус тегул ус» после явного фаворита Якова Дмитриева. В мас-рестлинге немного сдал свои позиции (9-е место), тем не менее, он завершил первый день турнира на вершине турнирной таблицы.

Во второй день Уваровский удивил всех в хапсагае. Яркими бросками и красивыми победами он занял первое место, фактически обеспечив себе победу в общем зачете. Здесь ему здорово помогли советы товарищей – секундантами Алексея в углу были виртуозы якутской борьбы, многократные чемпионы хапсагая земляки Владислав Левчиков и Иван Семенов. Ну а в беге на 400 метров Уваровскому уже не нужно было рвать жилы, достаточно было финишировать в середине группы. Он прибежал с шестым результатом, обеспечившим ему золотую медаль, звание мастера спорта и путевку на Игры Дыгына. 20-летний спортсмен Алексей Уваровский уже принимал участие в самом престижном турнире по многоборью в прошлом году, и этим летом он вновь выйдет на священную арену Ус Хатын.

Вторым призером в чемпионате стал мегинец Егор Свинобоев, а бронзу завоевал Яков Дмитриев. Последний, кстати, стал настоящим открытием соревнований. Мастер спорта по якутским прыжкам Яков Дмитриев удивил всех своей техникой владения мас-рестлингом и отличными борцовскими навыками. Летающий прыгун еще раз доказал, что легкоатлетам можно и нужно соревноваться в многоборье. Самый яркий пример это Егор Филиппов – четырехкратный чемпион Игр Дыгына.

Среди женщин участников в чемпионате было всего четверо, но от этого конкуренция в каждом виде была еще острей. А победу по итогам пяти видов программы одержала Сайаана Уваровская, второе место заняла легкоатлетка Татьяна Зиничева, бронзовую награду взяла Елена Сидорова из Таттинского улуса. Так вот, 23-летняя чемпионка из села Мастаах Кобяйского улуса является родной и старшей сестрой Алексея Уваровского, выигравшего здесь состязания среди атлетов до 70 кг!

По итогам чемпионата разыграны уже две путевки на Игры Дыгына. К слову сказать, еще три лицензии на арену «Ус Хатын» будут разыграны на турнире «Кубок Чемпиона», который проводится в честь семикратного чемпиона Игр Дыгына Ивана Белолюбского. Соревнования состоятся 21-22 марта в ЦСП «Триумф». Традиционный первый отборочный турнир соберет многоборцев в апреле в Якутске 25-26 апреля, а второй этап 23-24 мая примет Нам.