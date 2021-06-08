Браконьером, убившим двух лосей в Якутии, оказался иностранец

В отделение полиции п. Пеледуй Ленского района поступило сообщение от инспекторов министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики о том, что на местности в устье реки Пеледуй обнаружены 2 туши лося, разделанные неизвестным лицом.

На указанный квадрат местности выехали оперативники и действительно обнаружили фрагменты диких животных. Далее, полицейский продолжили розыскные мероприятия, направленные на установление личности неизвестного браконьера.

Им оказался 46-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Изъят охотничий карабин.

По предварительной оценке сумма ущерба, нанесенного государству составил свыше 160 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».