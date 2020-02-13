«Божество» — одну из сложнейших партитур сыграет симфонический оркестр Якутии

Получасовая симфоническая мистерия «Божество» Ярослава СУДЗИЛОВСКОГО одно из самых ярких и значительных сочинений композитора, из-за сложности партитуры произведение звучит крайне редко, ее сыграли всего два раза с момента создания (2006 год). Государственная филармония Республики Саха (Якутия) исполнит симфоническую мистерию «Божество» Ярослава Судзиловского в рамках программы IV Международного Дальневосточного симфонического семинара-форума «Цех», который пройдет в Якутске с 23 по 29 февраля 2020 года. Традиционно, форум проходит совместно с IV-м Международным фестивалем «Евразия. Диалог. Классика»

Композитор Ярослав Судзиловский рассказывает о своей симфонической мистерии «Божество».

Что такое Божество? Как вы пришли к созданию целой симфонической мистерии под таким названием?

Я писал это сочинение исходя из своей философии и концептологии. Это в своем роде взгляд вообще на музыканта, на профессию композитора как на явление, которое ближе к служению, священству и к жречеству, ведь мы не производим ничего материального, я об этом писал неоднократно. Но вообще композитор всегда выбирает авторский духовный путь, что для меня является определяющим моментом любого творчества. «Божество» — есть всемирная энергия, которая должна быть приглашена в наш мир через эту музыку, а после возвращена обратно. Для меня любая симфоническая работа — это мистерия, и мне интересен симфонический оркестр именно как очень масштабное явление, отсюда все мои оркестровые работы содержат в себе характер «сверх идеи». «Божество» входит в состав моей Квинтологии, которая создавалась общей сложностью 13 лет, и не окончена и по сей день, ибо две последние части я только начал в этом году. Т.е. данный симфонический цикл, подобен жизненному кругу, в этом его концепция, сквозь разный возраст, изменение философских, концептуальных позиций взгляда автора на глобальные важнейшие для человечества идеи. (Первая часть-«Гефсиманский сад» написана мною еще во время обучения в Московской консерватории, в 2004 году, Вторая часть- «Божество», это 2006 год. «Иллюминатор», или Несущий свет»,- третья часть, которую я окончил только в 2019 году, наиболее масштабная по составу: там задействован тройной состав БСО, 2 оркестра подготовленных струнных, оркестр кырыымп, Смешанный хор, три солиста контратенора, 12 туб, 4 карная, 3 зурны и 12 там-тамов. По составу и возможности исполнения его это наверное самая сложная часть. Премьеры не было пока что. А вот четвертая и пятая части: «Рождение нового человека» (Универчел), и «Обретение мира», мною только начали создаваться. Состав также там особый: в Пятой части- оркестр кырыымп, смешанный хор, 4 карная, 12 там- тамов и 4 тубы. В «Универчеле» планируется четверной состав БСО, цимбалы, 6 колесных лир, параллельно 2 струнных оркестра- темперированный и нетемперированный). Во всех частях, как видите, разный состав симфонического оркестра, это для меня важно, потому что каждая из этих идей (частей Квинтологии) несет в себе разные силы высшей материи, высшей энергии. «Божество» конечно, является этапным сочинением для меня лично. Так вышло, что оно стало знаковым отчасти и для истории новейшей музыки- написанной новым поколением авторов (т. н. миллениалами), за последние 15 лет, его изучают, пишут по нему научные работы, хотя в свое время оно сложно рождалось, были протесты против него, его даже пытались запретить. Но вот оно создано и вот оно есть… Вообще, оно живет совершенно независимой от меня жизнью, это очень необычно, но и крайне занятно наблюдать со стороны, как за повзрослевшим ребенком, за своим сочинением, его какими-то путями, этапами…

Долго ли вы работали над сочинением «Божество»?

Работа над любым сочинением делится на две части. Первая — собирание материала, оно может быть очень длинным, у меня на это ушло много времени. Материал конкретно для «Божества» собирался в течение двух лет. И еще нужно отметить, что до него было несколько симфонических эскизов, например, «Дыхание земли». Фрагмент из «Дыхания» я даже использовал в «Божестве». Вторая часть — написание музыки. Музыку к «Божеству» я написал за полгода. Но опять же- это полгода, когда ты сутками сидишь и каждодневно работаешь.

Как публика может воспринять эту музыку? Какую главную мысль, по вашему, должен понять зритель после прослушивания «Божества»?

Это очень сложный вопрос. Я не иду в этом сочинении за публикой, я не думал вообще о публике, когда писал «Божество», здесь материи другого порядка, к тому же музыка по-своему очень религиозная, в плане отношения к самому этому произведению и его задачам. Понимаю, что должен формировать взгляды и вкусы публики как композитор, но тут я о «Божестве» больше думаю, чем о зрителе. Не знаю, что слушатели вынесут из сочинения, но прошлые два исполнения имели огромное воздействие на людей. Это факт.

Какие у вас прогнозы на исполнение вашей музыки симфоническим оркестром якутской филармонии? Как вы думаете, оправдаются ли ваши надежды? Ведь партитура действительно очень сложная, формат партитуры «Божества» А2, 48 строчек, она при развороте не вмещается в стол.

Я с трепетом, интересом и интригой жду исполнение этого сочинения якутской филармонией. На первый взгляд партитура может показаться довольно прозрачной и легкой, но это не так. Она насквозь ритмизованна и требует четкого, точного исполнения по нотам. Я очень верю в якутских музыкантов, поскольку мы уже 10 лет знакомы и тесно работаем, наше отделение СахаМолОта одно из первых, открыто в 2010 году еще совместно с В. И. Казениным. Я знаю что уровень школы в Якутии очень высокий, так что, надеюсь что все получится. Но партитура коварна: нужно попадать в мельчайшие тридцать вторые паузы, поэтому сочинение требует от музыкантов максимального вложения сил, терпения и таланта. В первый раз (2006 год) «Божество»играли в Большом зале Московской консерватории, тогда оркестру выделили 17 симфонических репетиций, и не до конца получилось то что нужно. Второй раз, десять лет спустя за это произведение взялся Оркестр Молдавского Гостелерадио, и оно было исполнено на Международном фестивале современного искусства в Кишиневе. И сейчас, в третий раз «Божество» сыграет симфонический оркестр Республики Саха (Якутия). Я с большой надеждой жду этого исполнения.

После прослушивания мистерии, этого огромного симфонического полотна, показалось, что никогда не будет двух одинаковых исполнений «Божества», так ли это? Если это так, то что бы вы посоветовали в этот раз симфоническому оркестру филармонии Саха (Якутии) в интерпретации этого сочинения?

«Божество» — не то сочинение, которое можно каждый раз играть по-разному. Вообще, моя музыка не алеаторична, она тоталитарна. Там все просчитано до мельчайшей запятой, и это нужно исполнять, так как я пишу.Мой совет — постараться сыграть все очень четко по нотам, если будет все сыграно, то «Божество» прозвучит, так как оно задумано.