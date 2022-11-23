Божена о Романовском: Явно невиновный человек в СИЗО

Известный тгк Божена опубликовал целую «отповедь» по поводу ареста Ариана Романовского:

Романовского, конечно, в камере держат по полнейшему беспределу. В расшифровках BAZA слышно, что он вообще не при делах и никакого отношения к торговле блоками не имеет. Но опыт у него будет хороший. Поймёт, что в жизни главное, а что гроша не стоит. Свет, как всегда отвернулся. Смотрит в другую сторону.

Вот явно невиновный человек в СИЗО. Невиновный и свой. Перед которым одно время все эти татлеровские негодяйки заискивали. И где посты в поддержку? Где кампания за освобождение Ариана? Где корпоративная солидарность? Почти молчит Антиглянец, (один раз несчитово), один раз высказалась Ксения Соловьева, и то, неадекватно ситуации мягко. Невиновный человек сидит в СИЗО. А все «московские все» язык в жопу засунули. Как обычно. Тьфу на вас, говнюков.

Интересно, а понимают ли Друян и Романовский, тараном шедшие к успеху в свете, поставившие на эту лошадь в обмен на порядочность, принципы, достоинство, что все — судьба их обманула. Богиня беззаботной жизни упала с пьедестала. Светская жизнь в Москву ещё долгие годы не вернётся.

Conde Nast и бренды ушли всерьёз и надолго. Позвоночник светской жизни сломан. И те, у кого ничего, кроме этого не было — семьи, детей, настоящей профессии, — проиграли. …

Ксении Соловьевой легче. Она никогда не была наркоманом светского успеха. У неё всегда был собственный стержень, сын на первом месте, она довольно структурный человек, который не впадёт в депрессию от невозможности выгулять новый лук. тгк Божена