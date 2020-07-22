22.07.2020
12:00
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Светская хроника

Боярский — Эльпис: Снова вместе!

Одна из самых ярких пар якутской эстрады — Надина ЭЛЬПИС и Владимир БОРСКИЙ снова вместе.

Надина опубликовала у себя в стори красноречивое фото:

Эльпис – Боярский: Разве можно после такого жить вместе?
Владимир Боярский: А вы поверили?
Новая любовь якутской звезды
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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