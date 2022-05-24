Ботсад ЯНЦ вместе с косметической компанией Natura Siberica будет выращивать сардаану

В Ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» высадили луковицы и семена лилии пенсильванской, более известной в Якутии как сардаана. Мероприятие проведено в рамках сотрудничества Ботанического сада с российской косметической компанией Natura Siberica.

— Совместно с косметической компанией мы будем заниматься выращиванием лилии пенсильванской из семян и будем восстанавливать естественную популяцию этого цветка вблизи Якутска. В хороших условиях, посаженные семенами лилии начинают цвести уже на 3-м году жизни. А в природе от прорастания семян до цветения им требуется гораздо более долгий срок — до 10 лет, — рассказала научный сотрудник Ботанического сада Екатерина Афанасьева. Лилия пенсильванская (лилия даурская, сардаана) занесена в Красную книгу Якутии и является символом Амгинского улуса. тгк #объясняемреспублика_саха