Борозди просторы Якутии легко и комфортно вместе с Columbia Sportswear

В Якутии сейчас самый разгар летних дней и многие хотят оторваться от повседневных будней и рутины. Насладиться долгожданным, коротким якутским летом и получить незабываемые впечатления можно, даже не выезжая за пределы республики и страны. Куда поехать на предстоящие выходные, не ломая голову о нужной экипировке, комфортной одежде и удобной обуви — читайте в нашей статье.

Разумеется, это жемчужина Якутии, шедевр ЮНЕСКО, легендарные Ленские Столбы, которые необходимо увидеть самому! Вид с Ленских Столбов открывается шикарный, однако, восхождение предстоит нелегкое. Но благодаря ветровке Baltic Pointи из мембранного материала Omni-Tech, которая поможет защититься от дождя и футболке с охлаждающим эффектом Omni-freez вы можете с комфортом достичь пика Столбов и насладиться прекрасным пейзажем хангаласской природы.

Лето без сплава — не лето. Предлагаем захватить в трип облегченные кроссовки Columbia Drainmaker для отдыха у воды, которые обеспечат комфорт в жаркую погоду, и отправиться на сплав в Амгинский улус, известный своей первозданной природой и рекой Амга.

Песчаные дюны или Тукулан, как их называют в Якутии. Это одно из самых ярких экзотических явлений в Якутии, не имеющее аналогов в мире. Тукулан — это настоящая пустыня неожиданно нашла себе место посреди сибирской тайги на берегу северной реки Лена. В это путешествие возьмите с собой рюкзак Columbia, выполненный из прочного полиэстера с технологией Omni-Shield. Благодаря этой технологии, содержимое рюкзака будет защищено от дождя, а сам материал — от влаги и загрязнений. Ну, а от солнца защитите себя кепкой от B2G.

В последние годы в тренде находятся горы Восточной Хандыги. Горы — это невероятной красоты и потрясения вид, однако, безопасность и комфорт у нас в приоритете. А в Хандыгу нельзя поехать, забыв треккинговые ботинки с водонепроницаемой мембранной конструкцией от @columbia_yakutsk и куртку с технологией Omni-tech. Куртка создана для горных трипов и согреет вас от ветра и дождя.

Хангаласский улус издавна славится как туристическая мекка Якутии. На выходные можно поехать в этот район, пересечь реку Лена на пароме, и оказаться…в зиме! Булуус — это ледник, который не тает даже под палящим солнцем. На таком отдыхе как нельзя кстати будет футболка Columbia Sun Trek из влагоотводящего материала, которая отлично подойдет любителям летних походов и хайкинга. А с обувью Columbia Facet™️ 30 Outdry™️ вы будете чувствовать себя на природе как дома в любую погоду. Мембрана OutDry не даст ногам промокнуть и обеспечит комфортный микроклимат.

Ну, а для того, чтобы вы в путешествиях чувствовали себя комфортно, дарим вам подарочный сертификат на 5000 рублей для незабываемых приключений! Не пропустите лето! Сертификат действует до 17 июля 2022 года.

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