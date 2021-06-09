Сегодня, 9 июня, в ходе брифинга по эпидситуации в республике Елена БОРИСОВА, министр здравоохранения Якутии, проинформировала журналистов о том, за последние сутки выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 61 случай.

Вирус зафиксирован в районах: в Мегино-Кангаласском, Хангаласском — по восемь случаев, Усть-Алданском – пять случаев, Верхневилюйском –четыре случая, Алданском, Амгинском, Ленском, Нерюнгринском — по три случая, Верхоянском, Мирнинском, Намском, Усть-Янском — по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 483 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 140 211 тестов.

В республике продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 9 июня в республику всего поступило 202 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Первую вакцину получили 180 837 человек, в том числе 40 682 гражданина старше 60 лет. Вторую вакцину получили 125 656 человек, в том числе 31 250 якутян старше 60 лет.

Использовано 88,8% от общего объема вакцины, поступившей в республику.

Елена Борисова призвала якутян активно вакцинироваться. Вакцину можно получить в медицинских учреждениях, мобильных пунктах вакцинации. Также по заявке предприятий работают выездные бригады и вакцину можно получить без отрыва от работы.

Министр здравоохранения напомнила о действующих в республике ограничительных мерах, подчеркнула важность социального дистанцирования, соблюдения масочного режима, также избегания мест массового скопления людей.