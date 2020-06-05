Борисова назвала процент детей среди заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в республике из стационаров выписаны 100 выздоровевших пациентов, у которых пробы анализов показали отрицательный результат на COVID-19. Об этом сегодня, 5 июня, в ходе брифинга сообщила министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА.

По состоянию на 5 июня в республике 2 380 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено 72 новых случая COVID-19, из которых 64 — в городе Якутске, по 3 случая в Алданском и Намском районах, 2 случая в Мирнинском районе.

В настоящее время свыше 1 тыс. пациентов проходят стационарное и амбулаторное лечение, из них максимальное количество в городе Якутске. Количество умерших пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 достигло 12-и.

Елена Борисова также сообщила об увеличении количества инфицированных среди детского населения. На сегодняшний день они составляют 40% от общего числа инфицированных. Министр отметила, что у детей болезнь протекает бессимптомно, но, тем не менее, они являются источником переноса инфекции.

В городских округах и отдельных муниципальных наслегах республики, таких как посёлок Жатай и с. Хатассы городского округа «город Якутск», в которых на меньшее количество населения приходится большое количество заболевших, главы должны обратить особое внимание на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер и усиление контроля над соблюдением гражданами режима самоизоляции. По данным Минздрава, на сегодня в Хатассах зарегистрировано 22 больных COVID-19, в ГО «Жатай» — 13.

В целом по республике продолжаются все противоэпидемиологические мероприятия, направленные на снижение распространения новой коронавирусной инфекции.