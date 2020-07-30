Борис Васильев: 90% дивидендов «АЛРОСА» мы направляем в инвестиции

«Ооо!», – так заместитель главы Сунтарского улуса Борис Васильев отреагировал на наш вопрос: «Чтобы делал район, если бы не было поступлений от акций «АЛРОСА?». Мы продолжаем искать алмазные миллиарды, выплаченные восьми улусам Якутии в качестве дивидендов. О том, на что потрачены эти деньги, сегодня рассказывает заместитель главы Сунтарского улуса по экономическому развитию и стратегическому планированию Борис Васильев.

Когда мы начинали проект, не были уверены, что главы улусов алмазной провинции захотят рассказать, куда потратили дивиденды. Были опасения в эффективности их использования и, как следствие, в вероятном желании чиновников скрыть детали расходования дивидендов.

Однако, на интервью уже охотно пошли глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин, Вилюйского Сергей Винокуров. Сегодня черед Сунтарского района, которому принадлежит 0,9999% акций «АЛРОСА». Вроде бы немного, но за последние пять лет, когда дивиденды начисляются независимо от муниципального бюджета, сумма вылилась в миллиарды рублей.

Все открыто и прозрачно

− Борис Серафимович, как бы жил Сунтарский район, если бы не было дивидендов АЛРОСА?

Борис Васильев даже не пытался скрыть эмоции:

− Ооо!.. Вы сами понимаете, что нам тогда пришлось бы надеяться только на инвестбюджет республики. Мы, конечно, работаем по республиканским и федеральным программам, но дивиденды являются тем подспорьем, который помогает нам развиваться ускоренными темпами. Ежегодно 90% поступлений от акций «АЛРОСА» мы направляем на инвестиционные проекты, а оставшиеся 10% – на текущие расходы.

− Мы недавно разговаривали с главой Вилюйского района Винокуровым. Вот у них, в том числе среди районных депутатов, есть мнение, чтобы поделить дивиденды на все наслега согласно численности. Действительно, заманчиво взять и поделить. В Сунтарском таких настроений нет?

− Вилюйский — своеобразный район. У них более 50 улусных депутатов, а у нас 17, представляющих все поселения. И они не требуют раздать дивиденды по наслегам.

− 17 депутатов на 26 поселений — не хватает депутатов...

− (смеется) Маленькие населенные пункты представляет один депутат. Так, у нас один депутат от четырех наслегов, где проживают не более 120 человек.

− А нет обид, что в Крестяхе, к примеру, строят школу на дивиденды, а где-то нет?

− У нас есть очередность строительства социальных объектов, сноса аварийного жилья. И депутаты, и население это хорошо знают. В программе по годам видно, кому, когда, что построят.

Вопрос расходования дивидендов решается конструктивно. Если есть недопонимание, на ежегодных отчетах главы улуса перед населением мы даем полную информацию расходования бюджета, в том числе дивидендов «АЛРОСА», и о планах на будущее. Так что у нас все открыто и прозрачно.

От школ и детсадов до сноса аварийного жилья

– Назовите самые крупные объекты, возведенные за счет алмазных дивидендов?

– С 2015 года только на дивиденды были построены школы на 80 мест в Усун-Кюеле, на 60 мест в Маар-Кюеле, выкуплено здание под детский сад на 80 мест в селе Сунтар и построена котельная к нему. Также на дивиденды построили детский сад на 50 мест в селе Алага, такой же – в Тюбэ-Жархане, многофункциональный социально-культурный центр на 120 мест в Тойбохое и спортзал в Крестяхе.

По линии «Добрых дел» за счет дивидендов «АЛРОСА» шло софинансирование строительства четырехквартирных домов для молодых специалистов в Хордогое, Ченкя, Хоро, Шее, Алаге, Кемпендяе. В Сунтаре построили дорогу, подвели электричество, водоснабжение, благоустроили территорию в микрорайоне «100 лет ЯАССР» на 100 земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Реализацию программы «Переселения из ветхого и аварийного жилья» мы тоже софинансируем из дивидендов. В результате построили 68-квартирный пятиэтажный дом на ул. Октябрьской в Сунтаре.

Чистая вода и дороги

− Борис Серафимович, ну а что с экологическим компонентом? Все-таки, подразумевалось, что платежи АЛРОСА будут расходоваться в том числе на восстановление экологии и здоровья местных жителей.

− С 2015 года за счет поступлений от «АЛРОСА» мы установили 12 (!) водоочистных станций в населенных пунктах, расположенных вдоль Вилюя. А также начали строительство канализационно-очистных сооружений в Сунтаре.

Это тот самый экологический компонент, о котором вы говорите. Ну и разве не забота о здоровье жителей, когда в наслегах появляются новые современные школы, детские садики, спортивные сооружения?

Именно в хорошей школе или детском саду ребята могут вырасти здоровыми. Поэтому мы и инвестируем дивиденды в их строительство. Так, начали строить школу на 120 мест в Крестяхе, заложили лицей-интернат в Сунтаре на 450 ребят. Софинансировали из дивидендов проектно-изыскательные работы множества социальных объектов.

Ну и дороги, конечно. Бетонировали Октябрьскую улицу в Сунтаре и проспект Зверева. Только на дивиденды постоянно проводим очень много капитальных и текущих ремонтов.