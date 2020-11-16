Борис Кершенгольц: Бетукладин влияет на те системы организма, которые поражает коронавирус

На днях в медицинские учреждения города Якутска для проведения второго этапа клинических испытаний были переданы опытные партии новейшего биопрепарата, разработанного для лечения и профилактики коронавируса. Компоненты, входящие в состав этого биопрепарата, обладают антибактериальными, противовирусными, иммуномодуляторными, антикоагуляционными и детоксикационными свойствами. «Бетукладин», разработанный сотрудниками Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, являющегося обособленным подразделением ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», препятствует полноценной репродукции вируса SARS-CoV-2 в клетках-мишенях. О том, что собой представляет «Бетукладин» нам рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории экологической, медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии ИБПК СО РАН Борис Кершенгольц.

— Борис Моисеевич, расскажите, пожалуйста, с чего началась разработка Бетукладина? В каком году были начаты первые исследования?

— Состав Бетукладина был разработан старшим научным сотрудником, кандидатом биологических наук, молодым учёным Михаилом Михайловичем Шашуриным с моим участием в 2017-2018 годах. Первые исследования проведены ещё в 2018-2019 годах в отношении эффективности при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью на базе НПЦ «Фтизиатрия» под руководством доктора медицинских наук Марии Константиновны Винокуровой. Были получены хорошие результаты. Далее, под руководством главного внештатного инфекциониста республиканского Минздрава, доктора медицинских наук Снежаны Спиридоновны Слепцовой препарат был испытан в целях повышения эффективности лечения одной из самых тяжелых форм вирусных гепатитов — гепатита «В» с дельта агентом. Результаты также оказались весьма впечатляющими. Против других вирусов, кроме SARS-CoV-2, Бетукладин не испытывался. Но в литературе имеются многочисленные свидетельства высокой эффективности одного из активных веществ в составе Бетукладина в отношении лечения и других вирусных инфекций, включая гепатит «С», ВИЧ, ряд форм вируса гриппа и др. Оба комплекса биоактивных веществ, составляющих Бетукладин, еще в 2012-2017 годах прошли все обязательные стадии определения нетоксичности и доклинических испытаний, это позволило нам сэкономить массу времени и средств и сразу приступить к клиническим испытаниям.

Борис Моисеевич Кершенгольц

Михаил Михайлович Шашурин

— Как Бетукладин помогает бороться с коронавирусом? Каков механизм его воздействия непосредственно на вирус и на пораженные вирусом клетки?

— Одно из основных активных веществ Бетукладина препятствует полноценной репродукции вируса в клетках-мишенях. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Бетукладин оказывает влияние не только на репликацию (процессы размножения) вируса в клетках организма человека, но и влияет на сохранение нормальной активности тех систем организма, которые вирус поражает: иммунной, системы свертывания крови, вывода токсинов из организма и других.

— В состав препарата входит ягель и кора березы. Кто и где занимается сбором растительного сырья?

— Сбором сырья занимаются сами сотрудники нашей лаборатории. Хочу предостеречь от самостоятельных сборов, так как известно, что, например, ягель в природе очень хорошо сорбирует тяжелые металлы, радионуклиды, фенолы и другие токсичные вещества. Поэтому, прежде чем проводить сборы мы обязательно проводим исследования на его чистоту. Подчеркну, что ягель не имеет бактериальных загрязнений, так как сам содержит природные вещества антибактериального действия, на которые не развивается реакция устойчивости у патогенной и условно-патогенной микрофлоры.

Ягель

— Как возникла идея создания БАДа на основе ягеля и коры березы? Применялись ли подобные сборы в народной медицине?

— Идея и вся авторская биотехнология создания БАД из коры березы принадлежит Михаилу Шашурину, комбинирования его с активными веществами из ягеля — нам с ним. Лечебные свойства биоактивных веществ из коры березы в народной медицине известны давно, хорошо изучены они и официальной медициной. В отношении ягеля народная медицина также использует его давно и широко. Что касается биохимического изучения ягеля и разработки биотехнологий его глубокой переработки, то здесь мы, по-видимому, были одни из первых. На сегодня мы имеем по ягелевым биопрепаратам 23 патента Российской Федерации, две монографии и множество статей в российской и зарубежной печати. Наиболее глубоко с физико-химико-биологических позиций в России, да и, пожалуй, в мире, лишайники в настоящее время изучает ведущий научный сотрудник нашей лаборатории, кандидат биологических наук, молодой ученый Илья Андреевич Прокопьев.

Возвращаясь к теме пандемии COVID-19, хотел бы ещё добавить следующее. Мы не являемся пионерами в деле использования биопрепаратов из природного сырья для лечения COVID-19. Пару месяцев назад ВОЗ обратила пристальное внимание на лекарственные средства растительного происхождения в качестве потенциальных методов лечения при этой пандемии. В частности, был одобрен протокол 3-й стадии клинических испытаний африканского полынного биопрепарата.

Якутские березы

Следует также отметить, что по имеющейся достоверной информации Китай и Вьетнам смогли так быстро и эффективно справиться с пандемией коронавируса не только за счёт введения жестких ограничительных мер, но и за счет того, что в каждой провинции, для разных групп населения были очень быстро уже к лету 2020 года разработаны протоколы противоковидных фитобиопрепаратов из арсенала восточной народной медицины, учитывающих все аспекты многогранного патогенеза COVID-19, профилактического, лечебного и реабилитационного действия, организовано их производство и раздача населению.

По-видимому, только сочетание таких мер, как жесткие ограничения в периоды пиков пандемии, вакцинация и использование подобных, желательно, биопрепаратов, помогут нам всем справиться с пандемией COVID-19.

Актуальность создания именно биопрепаратов для того чтобы справиться с этой пандемией обусловлена ещё и следующим: во-первых, малой эффективностью химиосинтетических фармацевтических препаратов и большим количеством побочных осложнений при их применении. Во-вторых, тем, что коронавирус SARS-CoV-2 отличается очень высокой скоростью мутаций. Например, как показала команда ученых из Института Фрэнсиса Крика (Великобритания; публикация в Fox News) «… в результате мутаций белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм и прочнее взаимодействовать с мембранами клеток-мишеней. … Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения». Высказано предположение, что новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами. Это означает, что при массовом использовании вакцины быстро могут сформироваться такие мутантные штаммы коронавируса SARS-CoV-2, на которые данная вакцина перестанет действовать. То есть, потребуется создание всё новых и новых вакцин.

В-третьих, тем, что коронавирус SARS-CoV-2 связывается на поверхности мембран клеток мишеней не только с рецепторами белка ACE2, но и с рецепторами белка нейропилина-1 (NRP1), которые присутствуют на поверхности клеток множества различных тканей организма, включая не только респираторный тракт, но и нервную систему, кровеносные сосуды и другие ткани и органы, что и приводит к полиорганным поражениям и, в первую очередь, к поражению центральной нервной системы, в том числе головного мозга (публикации в журнале Science 20.10.2020).

— Большое спасибо, Борис Моисеевич!