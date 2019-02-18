Борис Андреев восстановлен в должности главного врача РБ №2

Якутский городской суд своим решением восстановил Бориса Андреева в должности главного врача Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

— Я рада тому, что наша судебная система работает! Все-таки есть торжество суда и человеческой стойкости! – узнав об этом, написала председатель Рескома профсоюза работников здравоохранения Людмила Корнилова.

Сам Борис Витальевич не говорит о том, как он пережил прошедшие два месяца. Можно только себе представить, как было тяжело без привычной работы и общения.

— Огромная моя благодарность моему родному коллективу за поддержку в трудное время. Я знаю, что мои коллеги писали письма в мою защиту Главе республики, в адрес Минздрава России, в городской суд, и я бесконечно им благодарен. Спасибо, что верили.

Должна сказать, что мне в течение этих двух месяцев время от времени звонили совершенно незнакомые люди, бывшие коллеги, друзья, однокурсники Бориса Витальевича из районов республики, справлялись о нем, спрашивали, как ему можно помочь в создавшейся ситуации. Говорили о нем добрые слова.

И вот он сам сидит передо мной и с легким сердцем, воодушевленно строит планы на будущее.

— Работы непочатый край, мы немножко уже запаздываем с планами, которые были разработаны еще к концу 2018 года. Надо начинать работать, нагонять пропущенное время, претворять в жизнь то, что было задумано на текущий год: перевод городского травмпункта, медицины катастроф, создание большого ожогового центра, капитальный ремонт, замена медицинского оборудования, надо сделать отделение реабилитации, хорошую централизованную лабораторию, расширить оказание экстренной медицинской помощи в приемном отделении.

Мы вошли в Национальный проект по сосудистому центру на три года, 2019 год – первый год участия, будем решать, что в первую очередь необходимо внедрить, не забывая филиалы РСЦ. По травмоцентру будем продолжать работу, по экстренной хирургической специализированной помощи. Наша задача — обеспечить качественное обеспечение медицинского обслуживания населения республики. Приложим все усилия и наверстаем упущенное, думаю, сделаем все до конца года и отчитаемся перед населением республики.

Конечно, поскольку время немного упущено, могут быть затруднения с финансированием, но, мне кажется, и этот вопрос решем, поскольку очень много работы проведено в этом плане Правительством, Главой республики, много было обещано по Национальным проектам. Будем использовать бюджетные средства как можно эффективнее, чтобы приобрести именно то дорогостоящее медицинское оборудование, которое нужно населению республики.

— Борис Витальевич, что показали проверки? Столько о них было разговоров…

— Что касается 32 проверок, проведенных проверяющими органами в течение двух лет в нашей больнице, замечания были, и они полностью устранены. Прокуратура утвердила отказной материал следственной части МВД. Факты нарушения прокуратурой республики не подтверждены. Это учел и городской суд, всего было четыре заседания суда, суд принял решение восстановить меня на работе в должности главного врача. Во время проверок администрацией больницы проведена большая работа, я рад, что мы все вместе достойно пережили это время. Надеюсь, что Республиканская больница №2 будет освобождена от дальнейших проверок и будет работать спокойно, в полную силу.

Большую часть своей жизни верой и правдой Борис Андреев отработал в здравоохранении, четырнадцать лет — в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи.

Все, кто знает Андреева, рады, что он выдержал испытание достойно.

Говорить, что все 32 проверки работы, 4 заседания суда прошли для него бесследно, было бы неправильно, но все время с 13 декабря, когда его отстранили с работы приказом министра здравоохранения, и по сей день Борис Витальевич держался, ни разу никто не слышал от него жалоб на судьбу, и это, несомненно, вызывает уважение. В его защиту выступали коллеги, друзья, однокурсники, а это дорогого стоит.

Не буду лукавить, в коллективе увольнение главного врача не могло не породить сомнения, недоверие, разобщенность. Медики, люди принципиальные, их не так-то легко сломать, вряд ли ситуация, создавшаяся в коллективе в связи с неожиданным увольнением главного, как-то повлияла на результат их работы, но все же, все же… Хорошо ли, плохо ли, все мы живем сердцем, эмоциями. Бездумное отношение руководителя к подчиненному сломало не одну жизнь. Играть судьбами людей недозволенно никому, и руководитель любого ранга должен об этом помнить.