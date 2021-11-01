Борец-ювелир стал призером чемпионата ДФО по бильярду

А вы знали, что мастер спорта по хапсагаю и один из востребованных ювелиров Якутии Алексей Эверстов еще и топовый бильярдист?

Спортсмен из Верхоянска является неоднократным чемпионом и призером республики, а сегодня в Хабаровске стал призером чемпионата Дальневосточного федерального округа в дисциплине «Комбинированная пирамида» — сообщает «Спорт Якутии». Чемпионат проводился с 29 по 31 октября, его участниками стали 58 сильнейших игроков из Хабаровского и Приморского краёв, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

Одной из главных интриг чемпионата стала полуфинальная игра, в которой встретились Борис Ким – город Артём, Приморский край и Алексей Эверстов – город Верхоянск, Якутия. Противостояние соперников длилось около четырех часов, и по итогам контровой партии Алексей победил Бориса Ким.

В финале встретились Алексей Эверстов (г. Верхоянск, Якутия) и Константин Мишатин (г. Хабаровск, Хабаровский край). Победил по итогам пяти партий (4:1) хозяин стола Мишатин, Эверстов стал серебряным призером.

Всего в чемпионате якутянин провел шесть игр, уступив лишь в финале. Добавим, в чемпионате ДФО принимали участие пять спортсменов из Якутии.