Борец вольного стиля Виктор Рассадин в этом году переживает «второй расцвет»

Cпортсмен стал победителем и Гран-при Ивана Ярыгина, и подтвердил лидерство в весе до 70 кг во время Борцовской Лиги Поддубного (PWL). В интервью корреспонденту WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну он рассказал о совместных сборах с Романом Власовым, поделился впечатлениями от PWL и поделился ближайшими планами

— Впервые вижу так много ковров на одном турнире, — говорит Виктор Рассадин. — Новый формат удался, было интересно, и все борцы столкнулись с необычными трудностями. Слишком много народу, сложно было настроиться на борьбу, хотя я и подошел к турниру в хорошей форме. По организации немного не хватило — например, побольше экранов, помост, и еще мне дважды пришлось разминаться на первую схватку — внезапно был объявлен перерыв. Но настрой был хороший, и несмотря на такие помехи удалось достичь результата. Главное, чтобы такие соревнования нравились зрителям, а наша задача — сосредоточиться и показать свое мастерство.

— Недавно вы целый сбор провели вместе с двукратным олимпийским победителем по греко-римской борьбе Романом Власовым. Вы стали сильнее за эти полгода после ярыгинского турнира?

— Думаю, что к ярыгинскому я был готов лучше, но в целом, конечно, новый опыт мне очень помог. По такой методике, которую предложил Роман, я ни разу не готовился — базовая физическая подготовка на совсем другом уровне. Мне повезло, что я знаком с Романом, повезло, что он пригласил меня — польза причем не только в физической составляющей, но и морально-психологической — он меня сильно мотивирует.

— На турнире вы разминались в одном разминочном зале. Работали вместе?

— Роман — закрытый человек, очень сильно фокусируется во время соревнований, поэтому, я его старался не отвлекать. Но когда он выходил на схватки, я выходил и болел за него. Кстати, в июне Роман планирует приезд в Якутск — и проведет мастер-класс. У нас развивается в том числе греко-римская борьба, и для подрастающего поколения приезд Романа станет хорошим толчком в развитии.

— Какие у вас ближайшие планы?

— Впереди чемпионат России, подготовка к нему. На турнире Поддубного я доказал, что являюсь одним из лидеров в своем весе, и постараюсь в Тыве завоевать золотую медаль. Хотел бы поблагодарить своих земляков, министра спорта Леоида Николаевича Спиридонова, директора Центра спортивной подготовки Михаила Дмитриевича Пахомова, всех тренеров, всю команду. На самом деле, я очень рад, что есть новый результат — будем надеяться, что и впредь будем выигрывать только золотые награды.