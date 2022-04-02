Борец Эдуард Григорьев: Схватка с Арутюняном стала финалом

Сегодня в аэропорту Якутска встретили призера чемпионата Европы по вольной борьбе Эдуарда Григорьева. Для борца, представляющего Польшу, это уже вторая бронзовая медаль континентального первенства. Якутского легионера сборной Польши встретили в аэропорту солидной делегацией: родные, друзья, руководство спорта республики. Гендиректор строительной компании «Прогресс» сразу вручил спортсмену денежный сертификат

В интервью Эдуард отметил, что схватка с армянским чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет стала решающей в борьбе за золотую медаль. — Работали с командой, конечно, с расчетом на золотую медаль. Но не получилось. Но все же результат неплохой — смогли выиграть вторую бронзу Европы. Именно схватка с Арутюняном стала решающей в борьбе за золото в нашем весе. Теперь будем настраиваться на чемпионат мира. — У тебя была одна из самых сложных турнирных сеток в 61 кг… — Первые две схватки выиграл у сильных соперников, воспитанников дагестанской школы борьбы. Настрой и готовность была на хорошем уровне, так что был уверен, что могу бороться за самые высокие цели. К тому же сил придал и успех Владимира Егорова, который вышел в финал и стал чемпионом. Он сумел показать борьбу самого высокого уровня и удивил многих, в том числе и меня. Хотел бы от всей души поздравить Володю и всех наших болельщиков, сообщает тгк СпортЯкутии с ссылкой на пресс-службу РЦСПСК РС(Я).