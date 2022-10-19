Борцы из более 10 стран оспорят медали турнира Коркина

На международном турнире памяти Дмитрия Коркина, который пройдёт в Якутске с 28 по 29 октября, примут участие спортсмены из более десяти стран. На ковре сойдутся сильнейшие борцы, чемпионы страны и мира, финалисты Олимпиады, передаёт ЯСИА.

Схватки проведут спортсмены из Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Кубы, Македонии и Австралии. Также ведутся переговоры с борцами из ЮАР, Ирана, Индии, Молдавии, Турции, Узбекистана, Сербии и Болгарии.

«Несмотря ни на что, спорт всегда является послом мира. Он создает мост дружбы между странами, объединяет нации и народы. Отрадно, что мы проводим очередной турнир. Буквально в прошлые выходные у нас прошли всероссийские соревнования памяти Александра Крылова, после которых сборная Бурятии осталась в Якутске для участия в предстоящем турнире. Ожидается приезд сильнейших борцов из зарубежных стран», — сказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Александр Бугаев.

Красивую борьбу любители спорта могут увидеть от финалистов Олимпиады в Токио-2021 Магомедхабиба Кадимагомедова и Заурбека Сидакова, двукратных чемпионов России Исраила Касумова и Разамбека Жамалова. Участие в соревнованиях подтвердили четырёхкратный победитель турнира Дмитрия Коркина, представитель Бурятии Евгений Жербаев. На ковёр выйдет двукратный победитель первенств России, призёр первенства мира среди юниоров, представитель Якутии Станислав Свинобоев. Кроме того, на турнир заявлены сильнейшие спортсмены из регионов России. К слову, многие из них проводят совместные сборы вместе со сборной командой Якутии на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Соревнования пройдут в ЦСП «Триумф». Стоимость билетов в первый день турнира составит 500 рублей. На финальные схватки – 700 рублей. Билеты поступят в продажу с 20 октября, их можно будет приобрести онлайн на сайте.