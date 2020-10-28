Бомж устроил пожар в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 октября 2020 г. в 23.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в районе ул. Совхозная п. Чульман Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение на площади 70 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 октября 2020 г. в 06.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частных гаражах на ул. Кулаковского в г. Якутск. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара в 1 гараже огнем повреждены утеплитель стены и потолочного перекрытия на площади 8 кв.м., капот и фары автомобиля «Лада-Гранта» на площади 0,5 кв.м., во 2 гараже – утеплитель стены на площади 5 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 октября 2020 г. в 17.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на частной даче на 1-й линии в районе дач Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из-под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена комната на площади 10 кв.м. и кровля на площади 5 кв.м. Дача спасена. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

27 октября 2020 г. в 18.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул. Автодорожная в г. Якутска. Площадь горения составила 5 кв.м. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 октября 2020 г. в 19.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на ул. Богдана Чижика в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден утеплитель теплотрассы на площади 2 пог.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо – БОМЖ. Ущерб устанавливается.

27 октября 2020 г. в 20.18 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на ул. Колхозная в с. Булгунняхтах Хангаласского района. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены стена и потолочное перекрытие на общей площади 8 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!