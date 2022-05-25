Большой затор на Лене ниже Сангар

На вечернем брифинге 25 мая первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что сегодня утром обнаружен большой затор на реке Лена ниже поселка Сангар и сейчас на территории Кобяйского района наблюдается прибывание воды. Рост уровней отмечен у поселка Сангар и в ближайшие сутки может достигнуть опасных отметок.

В Кобяйский район направлены 2 воздушных судна и планируется проведение взрывных работ сегодня вечером и ночью.

Пока напряженной остается ситуация в Намском улусе: в 8-ми населенных пунктах – селах Ымыяхтах, Партизан, Крест Кытыл, Графский Берег, Кысыл Деревня, Хатас, Бютяй-Юрдя и Модут наблюдается постепенное снижение уровней воды, небольшое повышение уровне в Арбынском наслеге.

Первый вице-премьер констатировал, что в Намском районе сегодня в зоне затопления находится 281 дворовая территория, 169 домов, в которых проживает более 1100 человек. В пунктах временного размещения размещены 68 человек – все они обеспечены предметами первой необходимости и горячим питанием. Организовано медицинское обслуживание.

Дмитрий Садовников подчеркнул, что Служба спасения, оперативные группы КЧС и руководство муниципальных образований Намского и Кобяйского улусов работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся паводковую ситуацию. @YakutiaOpershtab