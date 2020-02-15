Большой толковый словарь якутского языка презентовали на родине одного из авторов

Заместитель главы Хангаласского района Николай ФЕДОРОВ принял участие в презентации Большого толкового словаря якутского языка, которое состоялось вчера в селе Чапаево в библиотеке-архиве М.Е. НИКОЛАЕВА. Один из авторов-составителей словаря уроженец района, учёный-филолог, лингвист Владимир ЛИХАНОВ.

Презентация 15-томного Большого толкового словаря якутского языка была посвящена прошедшему Дню родного языка и письменности. Издание собрало около 80 тысяч якутских слов, состоит из 9,5 тысяч страниц. Грандиозная работа над его созданием заняла почти полвека – 46 лет. Последний том был издан в мае 2019 года. Все они полностью оцифрованы и доступны в электронном формате.

Днем ранее презентация Большого толкового словаря якутского языка состоялась на торжественном собрании общественности, посвященном Дню родного языка и письменности в столице республики.