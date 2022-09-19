Большой театр привезет в Якутск специальную гастрольную программу

23 и 24 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета Якутии состоится уникальное событие – первые гастроли солистов балета и оркестра Большого театра России. Как отмечает заместитель министра культуры и духовного развития Якутии, заслуженная артистка России Марина Силина, гастроли ведущего театра страны станут знаковым событием в культурной жизни столицы Якутии.

По словам Марины Силиной, гастрольная программа Большого театра понравится всем зрителям, как любителям, так и профессиональным ценителям. В Якутск театр привезет специальную гастрольную программу.

— Большой театр привезет в Якутск знаменитый балет Жоржа Бизе-Родиона Щедрина «Кармен-сюита», родившийся на сцене Большого театра в 1967 г. специально для легендарной Майи Плисецкой. Произведения из этого балета являются истинными жемчужинами балетной музыки. Также театр привезет отрывки из классических балетов репертуара Большого театра под названием «Дивертисмент». Отрадно, что приезжают как солисты балета, так и оркестр театра. Уверена, что ценители профессионального, классического музыкального и балетного искусства получат истинное удовольствие. Подчеркну, что гастроли организованы в рамках празднования 100-летия ЯАССР, а также приурочены к Дню государственности Республики Саха (Якутия), который мы отмечаем 27 сентября, — рассказала Марина Силина.

Звезды Большого театра приезжали в Якутию, начиная с 1990 года на юбилейные проекты Театра оперы и балета, в т.ч. на фестивали балета «Северный дивертисмент» и «Стерх». Гости вдохновляли выступлениями своих коллег, способствуя таким образом, развитию классического балета в Якутии. Среди звездных имен, которые выступали в Якутске и вновь прилетают к нам в 2022 году: Нина Капцова, Кристина Кретова, Александр Волчков, Михаил Лобухин, Артем Овчаренко. Во второй раз в республику приезжает дирижер гастролей, лауреат Международных конкурсов дирижеров Алексей Богорад.

Как сообщает Театр оперы и балета Якутии, среди гостей, впервые прилетающих в Якутию в количестве 116 человек – премьер Большого театра Вячеслав Лопатин, солисты Александр Водопетов, Ольга Кишнева, Антонина Чапкина, Виктория Якушева, артисты балета, заведующая балетной труппой Анна Юрьевна Леонова, балетмейстер-репетитор балета, заслуженный артист России Виктор Барыкин.

В программе Гала-концерта солистов балета и оркестра Большого театра России заявлены:

1 ОТДЕЛЕНИЕ:

Жорж Бизе – Родион Щедрин «КАРМЕН-СЮИТА». Балет в одном действии.

Либретто Альберто Алонсо по новелле Проспера Мериме (возобновление постановки 1967 года). Премьера состоялась 20 апреля 1967 года в Большом театре, Москва.

Балетмейстер-постановщик – Альберто Алонсо. Дирижер-постановщик – заслуженный артист России Павел Сорокин. Художник-постановщик – народный художник России, лауреат Государственных премий России Борис Мессерер. Художник по свету – заслуженный работник культуры России Александр Рубцов. Ассистент хореографа-постановщика, балетмейстер-репетитор – Соня Калеро-Алонсо.

2 ОТДЕЛЕНИЕ:

Риккардо Дриго — Па де де из балета «Талисман» — хореография Мариуса Петипа;

Арам Хачатурян — Монолог Фригии и адажио Фригии и Спартака из III действия балета «Спартак» — Хореография Юрия Григоровича;

Петр Ильич Чайковский — Па де де принцессы Флорины и Голубой птицы из балета «Спящая красавица» — хореография Мариуса Петипа в новой хореографической редакции Юрия Григоровича;

Ариф Меликов — Адажио Мехмене Бану и Ферхада из балета «Легенда о любви» — Хореография Юрия Григоровича;

«Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса — хореография Михаила Фокина;

Борис Асафьев — Па де де Жанны и Филиппа из балета «Пламя Парижа» — хореография Василия Вайнонена в редакции Алексея Ратманского.

Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

Фото – Большой театр