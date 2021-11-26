Большой пожар в Якутске утром

Сегодня, 26 декабря, в 5.51 час. от диспетчера ЦППС г. Якутска поступило сообщение о пожаре в арочном гараже на улице Билибина, 10/7 в г. Якутск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж и техника внутри гаража, сообщает тгк Pranya Якутия. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара огнем повреждено: 3 легковых автомобиля, 1 погрузчик, 1 плав. средство внутри гаража и гараж на площади 600 кв.м. К тушению пожара привлекались 53 человека личного состава и 16 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. в соответствии с представленными данными строение не было оборудовано системой пожарной сигнализацией и системой оповещения. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России, причина, виновник и ущерб устанавливаются.