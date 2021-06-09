Большой пожар в пригороде Якутска

Возгорание в частном доме на улице Новая села Пригородный в столице республики ликвидировали, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось порывистым ветром, расположением частных домов и наличием сухостоя травы на территории. В результате огнем повреждены два частных дома, кладовка и баня. В площадь пожара входят 150 квадратных метров постройки и трава на 150 квадратных метров, а также забор в 40 погонных метров. «Спасены два частных дома, предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновные лица и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

Погибших или пострадавших нет, на ликвидацию пожара привлекли 32 человека личного состава и семь единиц техники.

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