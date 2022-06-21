21.06.2022
21:20
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Происшествия

Большой пожар тушат в Мегино-Кангаласском улусе

21 июня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в заброшенной школе на ул. Горького в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. К месту вызова прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части №3.

На момент их прибытия здание горело открытым огнем, огонь начал распространяться на соседнее здание музыкальной школы. В здании людей нет. Пострадавших нет. На тушение привлечены 16 человек и 5 единиц пожарной техники от Государственной противопожарной службы РС (Я). Информация уточняется — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

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Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба МЧС Якутии.

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