Большой пожар тушат в Мегино-Кангаласском улусе

21 июня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в заброшенной школе на ул. Горького в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. К месту вызова прибыли огнеборцы малочисленной пожарной части №3.

На момент их прибытия здание горело открытым огнем, огонь начал распространяться на соседнее здание музыкальной школы. В здании людей нет. Пострадавших нет. На тушение привлечены 16 человек и 5 единиц пожарной техники от Государственной противопожарной службы РС (Я). Информация уточняется — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Видео из Whatsapp