Большой пожар по ул.Чернышевского в Якутске

9 августа в 01:57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в административно-складском здании по ул. Чернышевского в г. Якутск. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения здание горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено здание на площади 460 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 65 человек личного состава и 14 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.