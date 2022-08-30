30.08.2022
22:23
378

Происшествия

Большой медведь оставил следы в центре села

По центру села Екюндю Вилюйского улуса Якутии прогулялся большой медведь. Об этом говорят свежие следы. Просто чудо что никто не встретился ему на пути. сообщает тгк @sakhahunter

Источник: тгк @sakhahunter

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