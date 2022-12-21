Культура
Большой концерт: Мой адрес — Советский Союз
Уважаемые горожане и гости столицы!
Якутский реском КПРФ приглашает вас 22 декабря, во вторник, принять активное участие в мероприятиях “Мой адрес — Советский Союз”, посвященных 100-летию образования СССР.
Место проведения:
Республиканский Центр культуры имени А.Е. Кулаковского.
В ПРОГРАММЕ:
Выставки Национального архива РС(Я), Национальной библиотеки РС(Я), Музея истории и культуры народов Севера имени Е.М. Ярославского в Мраморном зале (второй этаж).
Выставка филателистов. Играет духовой оркестр Государственного цирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых (фойе, первый этаж).
Начало: 15.00.
Торжественное собрание.
Большой концерт “Мой адрес — Советский Союз” с участием ведущих артистов Театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, Государственного вокального ансамбля “Туймаада”, победителей международного, всероссийского танцевальных конкурсов и всероссийского конкурса “Земля талантов”.
Время проведения: с 16.00 до 18.00.
Оргкомитет.
+7 (999) 174-67-82
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