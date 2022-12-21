Большой концерт: Мой адрес — Советский Союз

Уважаемые горожане и гости столицы! Якутский реском КПРФ приглашает вас 22 декабря, во вторник, принять активное участие в мероприятиях “Мой адрес — Советский Союз”, посвященных 100-летию образования СССР. Место проведения: Республиканский Центр культуры имени А.Е. Кулаковского. В ПРОГРАММЕ: Выставки Национального архива РС(Я), Национальной библиотеки РС(Я), Музея истории и культуры народов Севера имени Е.М. Ярославского в Мраморном зале (второй этаж). Выставка филателистов. Играет духовой оркестр Государственного цирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых (фойе, первый этаж). Начало: 15.00. Торжественное собрание. Большой концерт “Мой адрес — Советский Союз” с участием ведущих артистов Театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, Государственного вокального ансамбля “Туймаада”, победителей международного, всероссийского танцевальных конкурсов и всероссийского конкурса “Земля талантов”. Время проведения: с 16.00 до 18.00. Оргкомитет.

Фото: пресс-службы Источник: Якутский реском КПРФ

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