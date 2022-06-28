28.06.2022
08:29
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Спорт
Большой фоторепортаж: Новый герой на миллион-сенсация Игр Дыгына
Итоги Игр Дыгына — 2022. ⠀
⠀
- Алексей Уваровский⠀
- Николай Матаннанов⠀
- Дьулустан Ноговицын⠀
- Вячеслав Дьяконов⠀
- Айсен Ботуев⠀
- Артем Варданян⠀
- Тимофей Большаков⠀
- Петр Прудецкий⠀
- Давид Колесов⠀
- Владимир Шелогонов⠀
- Николай Обоев⠀
- Борис Сдвижков⠀
⠀
Приз зрительских симпатий достался Дьулустану Ноговицыну — 50 тысяч от Алмазкредитсервис!
Фото: Владислава и Надежды Коротовых
Источник: Специально для сетевого издания SAKHALIFE.RU
#Алексей Уваровский#Игры Дыгына 2022#Надежды Коротовых#один миллион#фото Владислава#фоторепортаж#Якутия
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