28.06.2022
08:29
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Спорт

Большой фоторепортаж: Новый герой на миллион-сенсация Игр Дыгына

Итоги Игр Дыгына — 2022. ⠀

  1. Алексей Уваровский⠀
  2. Николай Матаннанов⠀
  3. Дьулустан Ноговицын⠀
  4. Вячеслав Дьяконов⠀
  5. Айсен Ботуев⠀
  6. Артем Варданян⠀
  7. Тимофей Большаков⠀
  8. Петр Прудецкий⠀
  9. Давид Колесов⠀
  10. Владимир Шелогонов⠀
  11. Николай Обоев⠀
  12. Борис Сдвижков⠀

    Приз зрительских симпатий достался Дьулустану Ноговицыну — 50 тысяч от Алмазкредитсервис!
Фото: Владислава и Надежды Коротовых
Источник: Специально для сетевого издания SAKHALIFE.RU

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