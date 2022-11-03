Большой этнографический диктант напишут в Якутии

Якутия присоединится к международной акции «Большой этнографический диктант», которая пройдёт с 3 по 8 ноября. Участники мероприятия смогут проверить знания культур народов.

«Сплочение всего российского общества и национальное согласие всех народов страны очень важно, в особенности в нынешнее непростое время. Якутия всегда жила, живёт и будет жить общими для всей России помыслами и надеждами. Мы дорожим узами братства и дружбы и всегда помним о том, что благосостояние россиян достигается совместными усилиями», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Цель VII Международной просветительской акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.

В этом году решено сделать 2 задания: участникам до 16 лет и свыше 16 лет. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов.

Для участников старше 16 лет из 30 вопросов: 20 – общих для всех и 10 – уникальных для каждого субъекта России.

Очно в городе Якутске пройти Этнографический диктант можно на следующих площадках:

– 03 ноября в Северо-Восточном Федеральном университете им. М.К. Аммосова, Главный учебный корпус, Центр студенческих инициатив по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д.42 с 16-00 часов;

– 03 ноября в Автономном учреждении Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы им. А.Е. Кулаковского по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, д.4, с 16 часов;

– 05 ноября в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу: г Якутск, проспект Ленина, д 40, с 11-00 часов в Историческом зале и в зале краеведческой литературы;

– 05 ноября в библиотеке-филиале №22 «Smart-библиотека» с 15 часов.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут. Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года.