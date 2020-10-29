Большое событие в жизни якутской художницы

Известная якутская художница Анна ОСИПОВА решила резко изменить свою жизнь.

Последние 11 лет она живет в Красноярске, где обосновалась после стажировки. У художницы много друзей, она часто путешествует, ездит на пленэры по Сибири. Сын пошел в первый класс в Красноярске, где и окончил школу. В прошлом году он стал студентом, учится в Израиле.

Анна почувствовала себя свободной, как птица.

Два года назад в Якутске с большим успехом прошла выставка «Два берега одной реки», где были представлены работы двух художниц: матери и дочери Зинаиды КУРЧАТОВОЙ и Анны ОСИПОВОЙ.

В своем ярком и самобытном творчестве талантливая художница виртуозно сочетает этнические мотивы с современным индивидуальным стилем. Она всегда в поиске, открыта новому.

На днях Анна сообщила в соцсети о том, что переезжает на ПМЖ в Санкт-Петербург. Картины Анны Афанасьевны вмиг были раскуплены на распродаже, которую она устроила в соцсети. Сейчас художница заканчивает приготовления к переезду. Она надеется, что через неделю будет уже петербурженкой. На вопрос SakhaLife о причине переезда Анна Осипова ответила кратко: «Рост».

Пожелаем ей удачи на новом месте!